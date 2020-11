Simón: "¿La bajada del IVA a las mascarillas? Yo apenas sé hacer mi declaración de la Renta..."

La bajada de precio de las mascarillas quirúrgicas acordada por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), ha sido uno de los temas tratados en la rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. "Si me van a preguntar por bajadas o subidas de IVA, yo apenas sé hacer mi declaración de Hacienda."

Este jueves, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha decidido que las mascarillas de un solo uso no podrán venderse al público general a más de 72 céntimos de euros, lo que se traduce como una rebaja del 25% con respecto al precio determinado en el mes de abril, 96 céntimos.

El órgano colegiado del Ministerio de Sanidad ha fijado este precio con un IVA del 21% incluido de momento, ya que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este pasado miércoles que el Gobierno finalmente bajaría el IVA de las mascarillas del 21 al 4%.

Este jueves, Fernando Simón comparecía en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del coronavirus, para informar sobre la evolución de la pandemia. Como es usual se ha dado paso a las preguntas, y una de ellas ha sido sobre la bajada de este producto esencial, a lo que Simón ha reaccionado, "en cuanto a las mascarillas si que sé que se ha acordado una reducción del precio, no sé de cuanto." El director del CCAES se ha querido también adelantar a una posible pregunta sobre la bajada del IVA de las mascarillas, "si me van a preguntar por bajadas, subidas de IVA, yo apenas sé hacer muy mal mi declaración de Hacienda. No voy a hablarles sobre impuestos, no sé como funcionan". "Voy a ser prudente, se está trabajando para facilitar el acceso a las mascarillas".