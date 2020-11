El ocio nocturno y la restauración de Cataluña exigen al SEPE el pago de los ERTE para salir del pozo de 8 meses sin ingresos

Cerca de un centenar de empresarios autónomos y trabajadores, especialmente de la restauración y el ocio nocturno de Cataluña, se concentran desde las 10 de la mañana de este miércoles ante la sede del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Barcelona, ubicada en el Parc de l'Estació del Nord, para exigir que se les abonen los retrasos en los pagos de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), muchos de los cuales no cobran desde agosto, cuando entraron en una segunda tanda de regulaciones de empleo tras poder abrir solo durante unas tres semanas en la desescalada de junio y julio.

El pasado martes, los sindicatos de empleados del SEPE dieron la voz de alarma sobre este retraso en los pagos, que atribuyen a un colapso del servicio acumulado desde el inicio del estado de alarma por Covid la pasada primavera. También el martes, se agotaron los 10.000 pagos de 2.000 euros a autónomos en situación de vulnerabilidad por la pandemia que puso a su disposición la Generalitat desde un portal web que se colapsó tanto el lunes como el martes por el aluvión de solicitantes, más de 400.000.

La mayoría quedaron fuera de estas ayudas a las que solo pudieron acceder, con múltiples fallos del sistema de por medio, 10.000 beneficiarios por orden de entrada de su petición en el portal.

Los representantes de estos trabajadores y empresarios han podido entrar en la sede del SEPE, de donde han salido pasadas las 11.30 horas. Han hecho llegar a los portavoces de la administración un manifiesto que han colgado en la página web revoltaautonoms.cat.

En este escrito exigen la dimisión inmediata de los dos consellers involucrados en el fallo informático de las ayudas por valor de 20 millones de euros, el de Treball, Chakir El Homrani, y el de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró.

Demandan una distribución urgente de ayudas "atendiendo a criterios redistributivos" que pongan énfasis en la necesidad real y no en criterios "propios de la ley de la selva". Piden además que se incrementen las dotaciones presupuestarias de estas ayudas y simplificar el proceso para optar a las mismas. "La administración tiene nuestros datos sin necesidad de que los volvamos a facilitar", indican los firmantes.

Robert Massanet, director de la discoteca Sutton de Barcelona y empresario del ocio nocturno. MIQUEL TAVERNA

Robert Massanet, director de la discoteca Sutton de Barcelona y empresario del ocio nocturno, explica a 20minutos.es desde la concentración de este martes que la intención de esta protesta es "agilizar los pagos" ante el desastre que supone que miles de trabajadores "no estén cobrando desde agosto". Comenta que tanto ellos como otros muchos empresarios están ayudando a sus empleados pagándoles ante la situación límite en la que se encuentran, con cuatro meses acumulados sin cobrar. Entre todas sus discotecas tienen a unas 200 personas en nómina.

Hacer frente a impuestos a pesar de 8 meses de cierre

"Los hay en una situación crítica, que no tienen casi ni para comer", dice. Los empresarios tampoco se encuentran en un buen momento, puesto que cuando pudieron abrir los negocios (solo durante tres semanas en verano) no tuvieron ingresos: "Abrimos más para mantener las dinámicas que para otra cosa, no nos salió a cuenta", afirma.

"Estamos ayudando lo que podemos pero estamos ahogados", comenta, a lo que tampoco contribuye que se les estén cobrando ciertos impuestos, en este caso municipales. "Nos acaba de llegar el de las basuras, y eso que llevamos ocho meses cerrados. También el impuesto de actividades. Y todo esto sin diálogo: "Nos sorprende esta falta de solidaridad".

Protesta de empresarios y empleados del ocio nocturno ante el SEPE de Barcelona. MIQUEL TAVERNA

Ramon Mas, presidente de la patronal del ocio nocturno Barcelona de Noche, ha explicado a la salida de la reunión en el interior del SEPE que han podido arrancar el compromiso de que se solucione prioritariamente "la situación de los autónomos que no cobran desde marzo" (hace ocho meses) para posteriormente intentar solucionar "los que han cobrado mal las prestaciones". Todas las empresas enviarán los datos de sus trabajadores al servicio estatal de empleo.

"La situación es muy difícil a día de hoy, con un 30% de discotecas que no volverán a abrir, y si no nos dan ayudas serán el 70% a finales de año" (Christian Compte, patronal Fecalon Tarragona)

Christian Compte, de la patronal del ocio nocturno Fecalon en Tarragona, ha afirmado que "si tuviésemos al menos la conciencia de que nuestros trabajadores están más protegidos quizás los empresarios podríamos estar más tranquilos. La situación es muy difícil a día de hoy, con un 30% de discotecas que no volverán a abrir, y si no nos dan ayudas serán el 70% a finales de año".

"Reclamamos un pago único para los trabajadores y que se alarguen los ERTE mientras haya estado de alarma", ha añadido Compte.