Directo | Trump acusa sin pruebas a los demócratas de querer robar la elección y Biden pide calma: "Seremos ganadores"

EE UU sigue tres días después de las elecciones inmerso en el recuento de votos tras una jornada electoral histórica por la participación, la más alta desde 1900. Los resultados entre Donald Trump y Joe Biden son muy ajustados y los definitivos pueden tardar aún horas. Mientras el candidato demócrata se muestra cauto, pero convencido de su triunfo ("No dudo de que seremos declarados ganadores, pido a todos que mantengan la calma", dijo este jueves), el actual presidente denuncia, sin aportar pruebas, que los comicios se están amañando a favor de la "corrupta máquina demócrata", que se está cometiendo un "fraude", que el de EE UU es un sistema electoral "corrupto", y que no permitirá un "robo", según afirmó este mismo jueves. Todo ello al tiempo que emprende demandas en varios estados clave y anuncia que, si no resulta vencedor, recurrirá al Tribunal Supremo.

La contienda está siendo incluso más disputada de lo que preveían las encuestas, que a nivel nacional daban una amplia mayoría al aspirante demócrata, al considerar las elecciones un plebiscito sobre la gestión de Trump con el coronavirus. Sin embargo, la carrera a la Casa Blanca está reñida, aunque con ventaja de Biden, especialmente después de las victorias del demócrata en dos estados claves: Wisconsin y Michigan.

214 214 264 264 Donald Trump Joe Biden