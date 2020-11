Sanidad notifica el mayor número de fallecidos de la segunda ola y la primera caída de la incidencia en cuatro semanas

Jornada de sensaciones encontradas respecto a los datos de la epidemia en España. El mismo día en que el Ministerio de Sanidad ha notificado 368 nuevos fallecidos, la cifra más alta de muertos desde el 21 de abril, también ha comunicado la primera caída en la incidencia acumulada en casi un mes y en el número de pacientes ingresados con Covid en más de tres semanas.

Los 21.908 positivos confirmados este jueves han supuesto una bajada de la incidencia a 14 días del 0,3% hasta los 527,3 casos por cada 100.000 habitantes, un fenómeno que no se observaba desde el pasado 8 de octubre. Desde entonces, se habían acumulado 28 días consecutivos de incremento en este indicador. El dato de incidencia en los últimos siete días -236,01- es más esperanzador, pues acumula tres jornadas consecutivas en caída, la última del 1,3%.

"A fecha de hoy da la sensación clara de que los incrementos son más lentos de lo que estábamos observando en los días previos", ha expresado Fernando Simón, director del Ccaes, en rueda de prensa. Simón ha confiado en que "pronto" se alcance el periodo de descenso posterior al pico, aunque ha matizado que todavía no está "claro" "si estamos o no en esa situación".

"Llevamos un periodo de 4 o 5 días en el que se observa cierta estabilización", ha añadido el epidemiólogo, que ha afirmado que "preferiría ser un poco más prudente y esperar al menos una semana para valorar esa posible tendencia".

Hospitales y UCI

Pese a que las cifras de ocupación en hospitales y UCI siguen siendo preocupantes, la ligera caída en el número de hospitalizados registrada este jueves (-0,2%) rompe una tendencia de incrementos que venía ocurriendo ininterrumpidamente desde el pasado 13 de octubre. Un movimiento que no se ha visto reflejado en las UCI, donde el número de pacientes ingresados con Covid ha crecido un 0,6%.

Actualmente hay 20.281 personas ingresadas por coronavirus en los hospitales españoles, que ocupan de media un 16,35% del total de camas disponibles. En el caso de las UCI, el número de pacientes críticos con Covid se eleva a los 2.802, con una media de ocupación del 29,2%.

"Son tasas de ocupación muy elevadas para una sola patología", ha apuntado Simón, que no obstante, ha valorado que "hasta ahora las comunidades autónomas en general han conseguido mantener la actividad rutinaria programada asistencial", aunque ha habido varias que han tenido que restringirla ya en gran parte y otras están en el punto de pensar en restringirla". "No estamos todavía en esa situación grave, pero en algunos puntos se está observando", ha añadido.

El director del Ccaes también ha valorado que la letalidad es "mucho menor que lo que era antes", también entre los pacientes de mayor edad y ha estimado la media de edad de los fallecidos se mantiene en torno a los 86 años.

Simón ha proporcionado también datos sobre el número de brotes, que ha cifrado en 1.526 con 10.699 casos asociados y un perfil claro de afectados: "estudiantes adolescentes y de periodos universitarios y transmisión en domicilios".

En lo que respecta a la inmunidad, asegura que "no tenemos una inmunidad suficiente para descansar en ella las medidas de control", pero cree que "probablemente el confinamiento [domiciliario] no llegue a ser necesario" porque "no estamos haciendo menos que otros países, lo expresamos de otra manera", ha finalizado Simón.