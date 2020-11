Las Comunidades endurecen sus restricciones para frenar la Covid: éstas son las medidas que aplica cada una

Los casos de coronavirus en España, lejos de frenar, van aumentando diariamente, lo que ha llevado a las comunidades a endurecer las restricciones que ya tenían e incluso solicitar al Gobierno medidas más drásticas como el confinamiento domiciliario, una medida que no pueden tomar las propias comunidades según está estipulado en el actual estado de alarma. Sin embargo, ante la negativa del Gobierno central de atender esta petición, al menos de momento, cada región ha ido añadiendo nuevas restricciones que sí pueden implementar por las competencias que tienen otorgadas.

Comunidad de Madrid

Como ya hizo durante el Puente de Todos los Santos, la Comunidad de Madrid cerrará de forma perimetral en el puente de la Almudena del 6 al 9 de noviembre. A ello se suma el toque de queda, que sigue vigente hasta el 9 de noviembre y que dura de 00.00 a 6.00 horas. Dentro de este horario no está permitida la circulación por la calle salvo por causas justificadas, aunque sí se pueden hacer reuniones de no más de seis personas en el interior de los hogares.

El cierre de la hostelería se mantiene a las 0.00 horas como máximo, siendo las 23.00 horas la última hora en la que se pueden acoger clientes. Además, el aforo está limitado al 50% en interior y al 75% en terraza, con el servicio en barra prohibido. Además, continúa el cierre perimetral de 35 zonas sanitarias por su alto índice de contagios.

Restricciones por Comunidades Autónomas, actualizado a 5 de noviembre. Carlos Gámez

Cataluña

Según las restricciones aprobadas la pasada semana, los ciudadanos de Cataluña no pueden salir de la comunidad y los fines de semana tampoco de sus respectivos municipios salvo por causas justificadas. Se mantienen cerrados los locales de restauración, así como los gimnasios y centros de entrenamientos y los centros culturales como cines y teatros.

Además, sigue vigente el toque de queda de 22.00 a 6.00 horas y, aunque terminaba el lunes, la Consellería de Salud lo ha ampliado 15 días más, como prevé que lo hagan el resto de restricciones. No descarta, sin embargo, que puedan abrir los bares y restaurantes de forma parcial, solo para el consumo en terraza, pero se estudiará en los próximos días.

Galicia

Se mantiene como una de las comunidades con mejor situación epidemiológica, aunque eso no ha evitado que la Xunta haya decidido endurecer las medidas. Desde este viernes y durante un mes cerrará todas las actividades no esenciales, incluida la hostelería y confinará perimetralmente 60 municipios. Entre ellos figuran las siete ciudades gallegas y sus zonas de influencia, así como 17 localidades más pequeñas con altos índices de contagio. Además, mantiene el toque de queda de 23.00 a 6.00 horas al menos hasta el 9 de noviembre.

Asturias

Asturias mantiene el cierre perimetral que entró en vigor el 27 de octubre, así como los confinamientos perimetrales de Oviedo, Gijón y Avilés, vigentes hasta el 7 de noviembre, pero dado el empeoramiento de la situación, desde el miércoles también permanecen cerrados todos los locales comerciales, de restauración y los de servicios no esenciales durante al menos dos semanas. Se salvan del cierre las peluquerías, las floristerías, las ferreterías, los talleres, los mercadillos, los comercios de equipos tecnológicos y de telecomunicaciones o los mercados de ganado, además de las tiendas de alimentación, las farmacias, los estancos o los quioscos.

Además, ha adelantado el toque de queda a las 22.00 horas y, ante el rechazo de Sanidad de permitir un confinamiento domiciliario, el Gobierno asturiano hará público este jueves un documento en el que pedirá "encarecidamente" a la población que se confine en sus domicilios y que sólo salga a la calle para cuestiones relacionadas con el trabajo, la educación o la adquisición de productos básicos y establecerá unas franjas horarias que permitan a las personas más vulnerables "poder moverse, dar paseos o hacer algo de ejercicio para evitar los efectos secundarios que tiene el confinamiento domiciliario".

Cantabria

El Gobierno de Cantabria ha decidido confinar todos los municipios de la región hasta el 18 de noviembre- fecha en la que termina también el confinamiento perimetral de la región- tras situarse en una situación de riesgo alto por la covid-19, con récord de contagios y un aumento de fallecimientos en los últimos días.

Además, queda prohibido el consumo en el interior de los establecimientos de hostelería de modo que el público solo podrá estar en las terrazas, aunque se podrá coger comida para llevar. En locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales el aforo máximo será de un tercio. También se reducirán los aforos en eventos y mercados al aire libre, además de museos, teatros, cines, o equipamientos culturales, y se suspenderán actividades en ludotecas o centros de ocio juvenil.

Se prohíben visitas en residencias de estudiantes, mientras que en polideportivos y pabellones se podrá hacer actividad física en grupos hasta seis personas con aforo de un tercio. El toque de queda se mantiene de 00.00 a 6.00 horas.

País Vasco

Euskadi mantiene el confinamiento perimetral de la comunidad que decretó la semana pasada y limita las reuniones sociales a seis personas en lugares públicos y privados. Los aforos en ámbitos como la hostelería y en eventos culturales y religiosos se reducen al 50% . Se trata, además, de un doble cierre, pues se decretó también el confinamiento de cada municipio de la comunidad, con el objetivo de reducir al máximo la movilidad, mientras que el toque de queda se mantiene de 23.00 a 6.00 horas.

Aragón

Todo el territorio aragonés permanece confinado perimetralmente hasta el 9 de noviembre, así como las tres capitales de provincia -Huesca, Zaragoza y Teruel- que también están en confinamiento perimetral desde la semana pasada, de forma que solo los habitantes del resto de municipios pueden transitar libremente dentro de Aragón. El toque de queda sigue de 23.00 a 6.00 horas.

La Rioja

El Gobierno de La Rioja decretó el confinamiento perimetral de toda la comunidad hasta el 7 de noviembre, aunque ahora ha decidido prorrogarlo hasta el 29 del mismo mes. Mantiene también el cierre perimetral de Logroño y Arnedo y los locales de hostelería de sus territorios. En el resto del territorio, los establecimientos deberán cerrar a las 21.00 horas (a excepción de farmacias, supermercados y restaurantes con comida a domicilio). Hasta el día 29 también la población seguirá con el toque de queda de 22.00 a las 5.00 horas.

Navarra

El Gobierno de Navarra anunció este martes la prórroga durante dos semanas más, del 5 al 18 de noviembre, de las actuales medidas de restricción para intentar frenar la expansión del coronavirus. Esto supone mantener por 15 días el cierre perimetral de la Comunidad Foral y el toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas. Además se prolonga el cierre de toda la hostelería y la restauración, aunque se amplía hasta las 22:30 horas el servicio de reparto y entrega de comidas previo encargo, que ahora finaliza a las 21:00 horas, y sigue sin cambios el aforo del 40% que deberán "garantizar" los responsables de los establecimientos.

Castilla y León

Desde este viernes y durante al menos dos semanas,los restaurantes y la hostelería de la Comunidad permanecerán cerrados al público, sólo con servicio para llevar o a domicilio, al igual que los centros comerciales y además las visitas a las residencias de mayores quedarán suspendidas para evitar contagios de la covid. Se mantiene abierto el comercio minorista, pero no los centros deportivos e instalaciones bajo cubierto, con la excepción de las competiciones oficiales, que deberán desarrollarse sin público. El toque de queda se mantiene entre las 22.00 y las 6.00 horas.

Castilla-La Mancha

Mantiene cerrada la región desde este viernes 30 de octubre y hasta el 9 de noviembre y el toque de queda se mantiene de 00.00 a 6.00 horas.

Andalucía

Se encuentra confinada perimetralmente hasta el próximo 9 de noviembre, tal y como ha establecido la Junta para intentar frenar la propagación del coronavirus. Además, también están cerradas un total de 450 localidades, entre ellas, todas las de las provincias de Sevilla, Granada y Jaén, de manera que nadie puede entrar ni salir de sus términos municipales salvo por causas justificadas. A estas medidas se suma también el cierre perimetral de las localidades que forman parte de los distritos sanitarios de Córdoba Sur, La Vega de Málaga, Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz y el toque de queda se mantiene de 23.00 a 6.00 horas.

Extremadura

El Consejo de Gobierno de Extremadura limita a seis personas las reuniones sociales, tanto público como privadas, en todo el territorio de la comunidad autónoma y mantiene el toque de queda de 00.00 a 6.00 horas. De momento renuncia a perimetrar la Comunidad y opta por hacerlo con una veintena de territorios con alta incidencia de contagios.

Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, anunció el pasado martes la prórroga del cierre perimetral en esta comunidad durante, "como mínimo", una semana más para intentar contener el avance de la pandemia. Además, mantiene al menos hasta el 9 de diciembre el toque de queda de 00.00 a 6.00 horas.

Región de Murcia

Los negocios hosteleros de Murcia echarán el cierre este sábado y durante las próximas dos semanas. Además, la región sigue confinada perimetralmente, así como sus municipios, y mantiene el toque de queda de 23.00 a 6.00 horas.

Canarias

Es el único territorio español que no tiene toque de queda por los buenos datos de contagios e incidencia del virus que manejan. Recientemente el gobierno alemán ha retirado la comunidad de su lista de destinos turísticos de riesgo, permitiendo de nuevo los viajes entre el país germano y las islas. A pesar de los buenos datos, el gobierno canario exige a los turistas un resultado negativo en el test de coronavirus para asegurar que no entra ningún caso importado, mientras que los residentes canarios deben acreditar que los últimos quince días no han salido de las islas para poder acceder a lugares turísticos. Sí mantiene unos aforos máximos del 75% en los locales comerciales.

Baleares

El gobierno balear mantiene confinado perimetralmente durante 15 días su primera ciudad, Manacor (Mallorca), desde la medianoche del 28 de octubre. La restricción de movimientos en el núcleo urbano de Manacor va acompañada de cribados voluntarios a personas de entre 25 y 45 años y a cuidadores, así como de un plan de acción comunitaria que incluirá visitas a domicilios. El toque de queda vigente es de 00.00 a 6.00 horas.

Ceuta

Mantiene el confinamiento perimetral de la ciudad, pero solo durante los fines de semana, desde el 30 de octubre.

Melilla

Mantiene el cierre perimetral de la ciudad desde este jueves hasta el 9 de noviembre, aunque se podrá seguir viajando en barco y avión con origen o destino Melilla por motivos justificados de manera documental. Además, limita las reuniones de personas a un máximo de 6 personas, los lugares de culto no podrán superar su aforo en más de un tercio para reuniones, celebraciones y encuentros religiosos; y estará prohibido fumar con cachimbas y pipas de agua en la vía pública o espacios al aire libre. Los establecimientos de alimentación deberán cerrar a las 22.00 horas sin posibilidad de admitir a más clientes desde las 21.30 horas para respetar el toque de queda, y la restauración a domicilio, se mantendrá hasta las 23.00 horas, sin poder aceptar pedidos más allá de las 22.00 horas, mientras que la recogida por parte de los clientes se limitará a las 21.30 horas.