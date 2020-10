¿Por qué Galicia, Extremadura, las Islas Canarias y Baleares son las únicas comunidades que no cierran?

La avalancha de Comunidades Autónomas cerradas perimetralmente ha abocado al país a un estado de semi confinamiento con serias restricciones en la movilidad. Millones de españoles tienen prohibido traspasar las fronteras de su comunidad debido a la grave incidencia de esta segunda ola de la pandemia, excepto aquellos que viven en Galicia, Extremadura, Baleares y Canarias.

¿Cuál es la situación epidemiológica en cada una de estas zonas? ¿Qué opinan sus presidentes y por qué no han decretado el cierre? Cada vez son más las comunidades que deciden prohibir la entrada y salida de sus territorios sin justificación, aumentando ligeramente la presión sobre aquellas regiones que se resisten al cierre.

Feijóo cree que cerrar Galicia "no es imprescindible"

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, se ha mostrado contrario a las últimas medidas y ha criticado la decisión del Gobierno estatal de decretar un segundo estado de alarma. El comité creado para la gestión de la situación gallega ha decidido, en coordinación con el Ejecutivo, no cerrar perimetralmente Galicia pero sí implementar el horario de toque de queda propuesto por Sánchez sin variaciones.

Ante el planteamiento de un cierre perimetral, el presidente gallego ha sostenido que actualmente “no es imprescindible” en la comunidad, aunque el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha matizado que estarán atentos a cómo se desarrollen los acontecimientos ya que si los números empeoran “habrá que actuar en consecuencia”.

La realidad es que los datos de incidencia de virus en Galicia son los cuartos mejores de todo el país, por detrás de las dos comunidades isleñas y la Comunidad Valenciana. Galicia registra una incidencia acumulada de 254,83 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según datos del Ministerio de Sanidad actualizados ayer 28 de octubre.

Confinamientos en España. Carlos G. Kindelán

Extremadura tiene peores datos que algunas regiones cerradas

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha sostenido el pasado martes que el deber de contener el virus con las restricciones de movilidad pertenece a las fuerzas de seguridad en las ciudades, porque "es donde se producen los contagios". Sobre cerrar Extremadura, ha dicho que "no se puede cerrar lo que no existe. Un país tiene fronteras, una región no".

Respuesta a los q me preguntan sobre el cierre de fronteras autonómicas. No se puede cerrar lo que no existe. Un país tiene fronteras , una región no. Necesitamos a la Guardia Civil y a las Policías nacional y locales pendientes de la movilidad de las personas y no de los coches — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) October 27, 2020

Vara ha querido centrar la atención en los contagios dentro del territorio, escribiendo en su cuenta de Twitter que es ahí donde nos tenemos que focalizar y "no en algunos límites que solo existen en los mapas pero no en el territorio. Queremos confinar sin confinamiento y eso no es posible. Tenemos que exigir que se cumplan las restricciones de movilidad dentro de nuestras ciudades y allí es donde son necesarios los Cuerpos y Fuerzas del Estado. O seguimos pensando que los contagios vienen de fuera?".

El citado informe del Ministerio de Sanidad marca una incidencia acumulada de 474,66 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días en Extremadura. Este dato es superior al registrado en otras comunidades que sí han decretado el cierre, como Murcia, Asturias o Andalucía.

Canarias, los mejores datos del país

Las Islas Canarias es el único territorio español que no tiene toque de queda por los buenos datos de contagios e incidencia del virus que manejan. Recientemente el gobierno alemán ha retirado la comunidad de su lista de destinos turísticos de riesgo, permitiendo de nuevo los viajes entre el país germano y las islas.

A pesar de los buenos datos, el gobierno canario exige a los turistas un resultado negativo en el test de coronavirus para asegurar que no entra ningún caso importado. El presidente, Ángel Víctor Torres, no se ha pronunciado explícitamente sobre si se está planteando el cierre perimetral de la región, aunque se supone poco probable debido a la reciente recuperación del turismo y a que las islas tienen los mejores datos de España, con una una incidencia acumulada de 77,13 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según datos de Sanidad.

Baleares, abierto por ahora

Las Islas Baleares tienen también un dato relativamente bajo dentro del conjunto español con 191,22 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Aunque dentro del territorio hay zonas con mayor incidencia y confinamientos locales, como en Manacor, la situación general es buena y no se espera un cierre temprano.

La presidenta balear, Francina Armengol, que se ha visto envuelta recientemente en polémicas por haber sido vista en un bar tras el toque de queda, no se ha pronunciado de forma directa sobre el cierre de la comunidad. No obstante, en sus últimas declaraciones a los medios se mostraba abierta a adelantar el horario del toque de queda porque "lo primero que debemos hacer es proteger la salud" ya que "sin salud no hay reactivación".

Madrid cierra por días, Valencia a la espera

Tras una tensa espera, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decretado este jueves el cierre de la región durante el próximo puente de Todos los Santos y también el siguiente. Fuera de esos días está abierta la posibilidad de que se repita el cierre en momentos puntuales, pero no de manera continua y con fechas fijas como el resto de comunidades.

La Comunidad Valenciana está a la espera de confirmación del anuncio de cierre próximamente, aunque dados los datos y las decisiones de las demás regiones se prevé que decrete también el cierre perimetral. Según Sanidad, la autonomía registra una incidencia acumulada de 207,70 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.