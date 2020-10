Toque de queda en al menos 8 comunidades autónomas: ¿a qué hora tendrán lugar y qué se prohíbe?

Desde que se propuso el toque de queda en el Consejo Interterritorial de Salud del jueves, que fue rechazado por Madrid y País Vasco, son varias las autonomías españolas que han anunciado que los implantarán por su cuenta o que han pedido la declaración de estado de alarma para dar cobertura legal a la medida. Entre las comunidades que ya han revelado detalles sobre las restricciones a la movilidad nocturna que piensan imponer se encuentran Madrid, Asturias, Andalucía (Granada), Cataluña, Extremadura, Valencia, Castilla y León o Murcia.

Madrid: desde el sábado y de 24 a 6 h

Aunque no lo ha definido como tal, el Gobierno de la Comunidad de Madrid impondrá el toque de queda en toda la región a partir de este sábado, coincidiendo con el levantamiento del estado de alarma decretado por el Gobierno central.

De esta manera, las medidas generales aplicables a toda la comunidad entrarán en vigor el sábado, mientras que las restricciones específicas que afectarán a un total de 32 zonas básicas de salud comenzarán el próximo lunes 26 de octubre.

Las reuniones sociales, tanto en vía pública como en espacios privados, quedan restringidas desde las 00.00 hasta las 06.00 horas.

Andalucía: a la espera del TSJA por Granada

La Junta de Andalucía anunció el jueves su intención de implantar un toque de queda nocturno en la ciudad de Granada y los municipios de su área metropolitana entre las 23 y las 6 h, una medida que se sumaría al cierre de bares a las 22.00 horas o la clausura de parques públicos para tratar de frenar los contagios, ya vigentes.

Por ahora el gobierno andaluz está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de luz verde a la autorización, aunque este tribunal dice no haber recibido, por el momento, ninguna petición de la Junta en ese sentido.

Asturias: cierres perimetrales

En Asturias, el presidente del Principado, Javier Barbón, ha solicitado este viernes al Gobierno central la declaración del estado de alarma para restringir la movilidad en el territorio. Esta misma tarde, se ha decretado el cierre perimetral de los tres municipios más poblados de la región: Gijón, Oviedo y Avilés. Además, el comercio deberá cerrar a las 22 h y la hostelería, a las 23 h.

Estas medidas, que entran en vigor esta media noche, podrán ser ampliadas por el estado de alarma, en caso de aceptarse su declaración, y un toque de queda nocturno entre las 24 y las 6h, sobre cuya validez el gobierno asturiano ha consultado al Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Cataluña: habrá toque de queda

La Generalitat de Cataluña ha acordado este viernes pedir al Gobierno central que aplique el estado de alarma para poder implantar un toque de queda nocturno, del cuál no ha dado más detalles.

"No nos gusta el toque de queda pero es necesario reducir la movilidad nocturna", ha dicho el vicepresidente en funciones de presidente, Pere Aragonès que ha pedido a la ciudadanía que reduzca la "vida social en la medida de lo posible" y que no se repitan las imágenes del fin de semana pasado en las zonas de ocio nocturno. "Si no frenamos esta tendencia tendremos que tomar medidas más estrictas, el único objetivo es salvar vidas".

Aragonès no ha entrado en detalles sobre la franja horaria en la que se implantará el toque de queda, una decisión que ha remitido al Procicat y a la Conselleria de Sanitat que dirige Alba Vergés, aunque sí que se ha referido a horario nocturno y a restricciones a la movilidad "en sentido amplio".

Extremadura

El gobierno extremeño se ha sumado también a la lista de peticionarios de activar el estado de alarma, en su caso para poder limitar la movilidad en toda la comunidad entre las 24 y las 6 h. El presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, ha comentado en su intervención para explicar la petición que "no puede haber salud sin economía, ni economía sin salud" y que la situación de la pandemia exige proteger la vida de la gente, a las empresas y los proyectos de vida de las personas.

Comunidad Valenciana

La Generalitat Valenciana propuso el jueves la aplicación de un toque de estado nocturno para restringir la movilidad desde la medianoche y hasta las seis de la mañana a todos los desplazamientos no justificados. Aún no se conocen los detalles de la resolución para llevar a efecto la medida, pero el Consell ya ha solicitado a la Abogacía de la Generalitat y a la Conselleria de Sanidad que definan el marco legal para ella.

Si la medida prospera, la restricción se extenderá hasta el próximo 9 de diciembre, anunció el presidente, Ximo Puig. Uno de los objetivos es llegar a las semanas previas a Navidad "en la mejor situación sanitaria posible".

Castilla y León: se aplicará ya este fin de semana

Al igual que la Comunidad Valenciana, Castilla y León también se mostró partidaria el jueves de un toque de queda, hasta el punto de que este entrará en vigor a las 22 horas del sábado y se extenderá hasta las seis de la mañana. El gobierno autonómico ha argüido "el empeoramiento continuado de la situación epidemiológica y asistencial en Castilla y León", para implantar una medida tan drástica, que estará en vigor en principio durante al menos 14 días.

Murcia

La Región de Murcia también plantea un toque de queda, en este caso de 23 a 6 horas de la mañana para restringir la movilidad nocturna. El ejecutivo llevará la propuesta en breve ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.