"Lo que dice me entra por aquí y me sale por aquí": la defensa de la CUP frente al "discurso de odio" de Vox

"Con el mismo hilo argumental con el que usted ha presentado hoy su moción de censura, defendióTejero su golpe de Estado". Así ha criticado el diputado de la CUP en el Congreso, Albert Botrán, al líder de Vox, Santiago Abascal, durante su discurso en el Pleno de la Cámara Baja.

Asimismo, el diputado catalán a avisado de que Vox no es "un problema aislado" en España sino la "continuidad" que se dio a la dictadura franquista y a la que, según ha denunciado, se le ha dado "manga ancha" sólo "cuando iba contra el independentismo catalán".

"Es cierto que no ofende quien quiere sino quien puede. Llamar renegado a alguien que nunca se ha sentido español, ¿De qué he renegado? Nunca he sido español ni quiero serlo. Lo que me dice usted me entra por aquí y me sale por aquí", replicaba Botrán en respuesta al "discurso de odio" de Abascal, que le acusaba de "renegado".

Por otro lado, el diputado ha censurado la salida "autoritaria y clasista" que Vox pretende dar a la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 si bien ha subrayado que éste no es un germen sólo del partido de Abascal sino del "fascismo" que, ha insistido, está presente en otros puestos institucionales del régimen del 78.