El aumento de hospitalizaciones por Covid en Cataluña amenaza con aplazar operaciones programadas

Algunos de los grandes hospitales catalanes están atendiendo hasta el doble o el triple de hospitalizaciones por casos de Covid que hace 10 días, lo que está llevando al límite sus posibilidades de tratar a los enfermos con las instalaciones y equipos sanitarios disponibles. Esta presión creciente también puede acabar impactando en los próximos días en el resto de actividades de los centros, que corren el peligro de suspensión, tales como intervenciones quirúrgicas.

Este martes, Salut ha notificado 51 fallecidos en las últimas 24 horas y el riesgo de rebrote por Covid-19 en Cataluña sube 28 puntos y se encuentra en 466,49 puntos. La velocidad de contagio baja ligeramente, de 1,30 a 1,28, es decir, que cada 100 contagiados infectan a 128. Se han notificado 77 ingresados más por coronavirus en los hospitales catalanes, con un total de 1.385 personas, 239 en las UCI (25 más).

Se han notificado este martes 77 ingresados más por coronavirus en los hospitales catalanes, hasta un total de 1.385 personas, 239 en las UCI (25 más)

Hospitales Vall d'Hebron y Sant Pau

El Hospital Vall d'Hebron ha pasado de 30 ingresados a 80 (dos de ellos menores de edad) mientras que en la UCI hay 15 personas hospitalizadas. En Sant Pau ya cuentan con 14 hospitalizaciones y el centro ya ha tomado medidas esta semana, como la ampliación de las Urgencias con 30 plazas más usando una sala de espera de radiodiagnóstico. También están enviando a clínicas privadas a pacientes de Covid que están mejorando (entre 7 y 8 al día) para dar espacio a nuevos ingresos.

Hospital del Mar

El Hospital del Mar ha reservado una planta con 20 camas para pacientes críticos no Covid. Más del 60% de las plazas de UCl del entro están ocupadas por enfermos de Covid actualmente.

Hospital de Bellvitge

En Bellvitge, los hospitalizados por Covid-19 han subido de 20 hace dos semanas a 47, una cifra que por el momento no compromete la atención del centro, con 770 camas.

Hospital Clínic

El responsable de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínic, Àlex Soriano, ha declarado en una entrevista en TV3 que el centro "empieza a estar en un punto en que si la situación continúa nos tendremos que plantear reprogramar servicios para atender los casos de coronavirus".

En su intervención, ha indicado que, a diferencia del mes de marzo, no quieren "reprogramar operaciones porque eso tiene un impacto en pacientes no Covid, y eso no es bueno". Y ha añadido que, en estos siete meses, "hemos aprendido muchísimo sobre la Covid, en la fase vírica y en la fase de anti inflamatorios. Tenemos más herramientas que antes".

🔴 Àlex Soriano, cap Malalties Infeccioses @hospitalclinic : "L'hospital Clínic comença a estar en un punt que si continua ens haurem de plantejar reprogramar serveis per atendre Covid".#ElsMatinsTV3 ▶️ https://t.co/VaZXzBcAKepic.twitter.com/3DGsF5fSVZ — Els matins TV3 (@elsmatins) October 20, 2020

El Hospital de Figueres, el primero en cancelar intervenciones

El hospital de Figueres (Girona) fue el pasado lunes el primero en Cataluña en cancelar intervenciones que requieran ingreso y que no sean urgentes ni oncológicas por el aumento de casos de covid-19. Se priorizará la cirugía mayor ambulatoria, que no requiere hospitalización, para dejar camas libres. Cuenta con 36 ingresados por Covid y 11 sanitarios positivos.

El Hospital de Mataró abre una segunda UCI

El Hospital de Mataró abrió el pasado lunes una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con 8 camas más para pacientes críticos, ampliando la capacidad de 14 a 222 camas. La ocupación en la UCI es en estos momentos "plena" de pacientes Covid. La nueva unidad ocupa el espacio de cuatro habitaciones de una de las zonas de hospitalización de la segunda planta. "Si la situación lo hace necesario", las dos unidades podrían mezclar a pacientes Covid y no Covid, ha afirmado el jefe del servicio de Medicina Intensiva, Juan Carlos Yébenes.