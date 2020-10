La mitad de las madres que emprenden lo hacen para mejorar la conciliación familiar. Más concretamente, el 53% de las mujeres autónomas con hijos e hijas se lanzaron a emprender, precisamente, para poder conciliar y ante la falta de flexibilidad horaria de los trabajos por cuenta ajena. Cuatro de cada diez autónomas no están satisfechas con el equilibrio de su vida personal, familiar y personal.

Son algunas de las conclusiones del estudio 'Las Invisibles', impulsado por la Asociación Yo No Renuncio del Club de las Malasmadres. Este club junto a la Oficina del Parlamento Europeo en España han lanzado el proyecto Malasmadres Emprendedoras para apoyar y asesorar a las mujeres que deciden dar el salto y emprender.

Buscan libertad horaria y flexibilidad, pero encuentran esto último y muchos obstáculos y dificultades

En este caso, el objetivo es ayudar a las mujeres que están pensando en lanzarse a emprender y apoyar a las que se encuentran con dificultades para sacar adelante su proyecto. Además, se seleccionarán dos proyectos que serán objeto de un mentoring especial por parte de dos expertas. La iniciativa es fruto de la colaboración que el Club de las Malasmadres y la Oficina del Parlamento Europeo mantienen desde hace dos años.

El estudio constata que la principal razón de que una madre emprenda es disponer de un horario flexible para atender a sus hijos e hijas. Esta búsqueda de libertad horaria y flexibilidad espacial hace que la realidad del trabajo autónomo choque con las expectativas que se tienen de él. La flexibilidad se encuentra, pero las autónomas también se enfrentan a numerosos obstáculos y dificultades.

Talleres para emprender bien

La encuesta contiene las respuestas de 94.182 mujeres, entrevistadas en febrero de ese año. Según sus resultados, las principales barreras que se encuentran las mujeres a la hora de emprender tienen que ver con la presión económica que supone emprender: el 61% de las mujeres autónomas afirma que las cuotas fijas son un freno, el 51% denuncia la falta de medidas económicas que las protejan y el 35% considera la presión fiscal su principal problema.

Los talleres del proyecto Malasmadres Emprendedoras para mujeres que emprenden abordarán aspectos técnicos (finanzas, administración, asuntos legales o laborales), emocionales (soledad, falta de apoyos, incertidumbre o miedo) y la propia conciliación (ser madre, emprender y sobrevivir se hace muy complicado).

El proyecto cuenta con la participación del propio Club de Malasmadres; con María Eugenia Rodríguez Palop, vicepresidenta de la comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo, que ofrecerá información sobre las medidas de apoyo de que disponen las mujeres desde la Unión Europea; con María Andrés, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España; con Paz Gómez, coach y experta en emprendimiento; y, por último, con Arancha Martínez, fundadora de It Will Be y ganadora del premio a Mujer Innovadora de la UE.