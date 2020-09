El 37% de las madres ha experimentado algún tipo de discriminación laboral según la macroencuesta 'Las invisibles'

El Club de Malasmadres y la Asociación Yo No Renuncio han dado a conocer este martes los resultados de una macroencuesta que ha preguntado sobre el impacto de la maternidad a 94.182 mujeres residentes en España, tanto con hijos como sin ellos.

Las entrevistas se llevaron a cabo en febrero cuando la pandemia por el coronavirus aún no había golpeado a la sociedad visibilizando aun más los problemas de conciliación existentes para muchas familias.

Según ha apuntado en la presentación de la encuesta Maite Egoscozabal, responsable de investigación social del Club de Malasmadres y socióloga, para su elaboración se centraron en tres ámbitos en el que consideraban importante visibilizar qué estaba ocurriendo tras la llegada de la maternidad, el laboral, el familiar y el social.

Tres de cada cuatro trabajadoras, afectadas por su maternidad

En el primero de esos ámbitos, la autora del informe ha destacado que "el 75% de las mujeres nos dijeron que su vida laboral se vio afectada. El 37% mencionaron aspectos relacionados con discriminación directa, como que te pongan funciones de menor importancia o directamente que te han expulsen del mercado laboral". Egoscozabal también ha destacado la pérdida de salario, "bien por reducción de jornada o por petición de excedencia".

Otro aspecto que la autora de la encuesta ha querido analizar es qué medidas de conciliación disponen las mujeres y si satisfacen sus necesidades existentes, encontrándose con que el 30% de las mujeres en empresas privadas y el 26% de las que trabajan en el sector público no cuentan con ninguna medida de conciliación.

"La compactación de la jornada, tener una jornada intensiva todo el año, es una de las medidas más eficaces de conciliación", según la socióloga, pero apenas el 16% de las madres españolas disfruta de una jornada intensiva.

Precisamente, la rigidez de las jornadas laborales en España es uno de los principales motivos por los que las mujeres madres se lanzan a emprender y hacerse autónomas. Así lo afirma el 53% de las autónomas con hijos.

"Tener una jornada intensiva todo el año es una de las medidas más eficaces de conciliación"

Cinco de cada diez mujeres madres y asalariadas de la empresa privada se sienten “insatisfechas” con el equilibrio entre su vida familiar, laboral y personal, porcentaje que disminuye levemente en el caso de las autónomas (4 de cada 10).

"Estamos sufriendo mobbing maternal, estamos sufriendo discriminación laboral a diario cuando la maternidad debería estar premiada y valorada. Las empresas son agentes implicados en la conciliación y tienen que facilitar esa flexibilidad. Hace falta voluntad política y empresarial", defiende Laura Baena, presidenta del Club de Malasmadres.

Conciliación MALASMADRES

"El cuidado tiene rostro de mujer"

El segundo ámbito analizado en Las invisibles es el del hogar, el familiar. "Dónde se realiza un trabajo que no está pagado que es el del cuidado". Egoscozabal asegura que "la primera conclusión es que el cuidado tiene rostro de mujer", destacando que "la pareja pasa de ser el apoyo del 75% de las mujeres durante la baja de maternidad o paternidad al 6% en la fase de 0 a 3 años", en los que la pareja cede el protagonismo a escuelas infantiles o abuelas.

Otro dato que ha resaltado la socióloga es que cuando el niño se pone enfermo en un día laborable, "el 38% de las mujeres nos decían que eran ellas mismas las que asumían el cuidado, para el 36% eran las abuelas y solo en el 8% de los casos son las parejas".

Las invisibles MALASMADRES

Poniendo el foco en cómo se sienten las mujeres, la conclusión de la encuesta en palabras de Maite Egoscozabal es que "emocionalmente siete de cada diez mujeres nos sentimos solas en la crianza por la falta de corresponsabilidad y de apoyos".

Además seis de cada diez experimentan sentimientos de culpabilidad al ejercer como madres. La razón principal (en el 68% de los casos) es la sensación de no llegar a todo.

​"Hay una falta de corresponsabilidad del hombre en los cuidados. Participan más, pero no están tomando las riendas"

"Hay una falta de corresponsabilidad del hombre en los cuidados. Están participando más, pero no están tomando las riendas y lo necesitamos con urgencia", recalca Laura Baena.

Alberto Soler, psicólogo clínico que ha intervenido en la presentación de la encuesta, ha apuntado en este sentido que "hay unas expectativas generadas por los estándares sociales de cómo debe comportarse una niña y un niño que acaban derivando en lo que estamos viendo".

Vinculado a estas reflexiones, el Club de Malasmadres ha lanzado un vídeo en el que un hombre protagoniza las situaciones recogidas en la encuesta.

El Club de Malasmadres ha lanzado un vídeo en el que un hombre protagoniza las situaciones recogidas en la encuesta Las invisibles. El Club de Malasmadres ha lanzado un vídeo en el que un hombre protagoniza las situaciones recogidas en la encuesta Las invisibles.

En el plano social, el 68% de las madres encuestadas aseguran que querrían tener más hijos si hubiera medidas de conciliación adecuadas, si la maternidad no las penara laboralmente. De hecho, el 50% de las madres de dos niños o niñas hubiera querido tener más. Los motivos económicos (35%) y la falta de tiempo (29%) son las principales razones que frenan esta decisión.

"La crianza y la maternidad se consideran improductivas, pero cuidar es central para la economía, para el mercado de trabajo, hay que cambiar la mirada. No puede ser que la maternidad acabe siendo un privilegio, un deseo truncado", concluye Esther Vivas, autora de diversos libros y publicaciones sobre movimientos sociales, consumo responsable y maternidades

Conciliación MALASMADRES

Los resultados de esta macroencuesta se debatirán en profundidad en las jornadas Yo No Renuncio que se podrán seguir online y de forma gratuita, los días 30 de septiembre y 1 de octubre, en las redes sociales de Malasmadres y en la jornadasyonorenuncio.com.

En dichas jornadas debatirán las periodistas Cristina Villanueva, Irene Villa, Anne Igartiburu o Charo Izquierdo, la directora de cine Iciar Bollaín; la escritora especializada en maternidad Esther Vivas; Alberto Soler, psicólogo clínico y educativo; Mercedes Wullich, fundadora del ranking de las mujeres Top 100; David Tomas, CEO de Cyberclick; Teresa Jurado, directora del proyecto Implica; Eva Blázquez, viceconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid; Pilar Núñez, directora de la Cátedra UNESCO de Promoción Sociolaboral; Cristina Aragó, profesora de la UNED y experta en teletrabajo; Alex Rovira, experto en desarrollo personal; Margarita Álvarez, fundadora de Working for Happiness, y Ana Sastre, ex directora de Sensibilización y Políticas de Infancia en Save the Children España y actual directora general de Familias en la Comunidad de Madrid.

El objetivo final de la Asociación Yo No Renuncio es lograr un gran pacto que propicie la aprobación de un Plan Nacional de Conciliación, con el consenso de partidos políticos, empresas, sindicatos y familias. Además, demanda la creación de una mesa de diálogo en materia de conciliación, con representación de las principales organizaciones del sector.

Estas primeras jornadas Yo No Renuncio, que tendrán carácter anual, cuentan con el respaldo de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, y con la colaboración de la revista Woman, la Cadena SER, 20minutos y Esade Women Initiative.