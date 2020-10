Las restricciones en Madrid tras decretarse el Estado de Alarma son las mismas de la orden de Illa: ¿Cuáles son?

Ni variarán los municipios afectados ni lo harán las restricciones impuestas por Sanidad el pasado 2 octubre en la Comunidad de Madrid tras decretarse el estado de alarma, según indican desde Moncloa. La idea, como ya explicaron este jueves, es mantener las mismas medidas que ya estaban vigentes pero adecuarlas al marco jurídico correcto, por lo que los madrileños que ya permanecían en los municipios confinados perimetralmente seguirán con las mismas limitaciones.

En concreto, Madrid, Fuenlabrada; Parla; Alcobendas; Torrejón de Ardoz; Getafe; Alcorcón; Leganés; Móstoles y Alcalá de Henares seguirán sin poder entrar ni salir de su ciudad salvo por motivos justificados, que es la principal medida que interesaba al Gobierno para limitar la movilidad de los ciudadanos y que echó por tierra este jueves el TSJM a unas horas del puente del Pilar, en el que muchos madrileños aprovechan para viajar a otras regiones.

Además de las restricciones de entrada y salida, estos municipios estarán obligados a limitar los aforos y las reuniones, además de reforzar sus capacidades para la detección precoz y el control de la enfermedad, así como en el ámbito de la atención sanitaria.

Límites de aforo, reuniones y refuerzo de las capacidades sanitarias

En concreto, no podrán reunirse grupos de más de seis personas ni en espacios públicos ni privados; los locales comerciales tendrán una hora límite de cierre, las 22.00 horas, mientras que los de restauración tendrán una hora más, hasta las 23.00 horas, aunque no podrán admitir clientes desde las 22.00 horas. En todos ellos, el aforo no podrá superar el 50% y, solo en el caso de la hostelería, podrá llegar al 60% en las terrazas.

Las mismas condiciones se aplicarán a otras instalaciones como las deportivas, donde deberán mantener el 50% del aforo en su interior y el 60% en las actividades exteriores. Las clases grupales, por su parte, tampoco podrán tener más de seis personas.

El aforo será menor en los lugares de culto, donde solo se permitirá el 30%, mientras que en velatorios y funerales solo podrán estar presentes un máximo de 10 personas en espacios cerrados y 15 en espacios abiertos.