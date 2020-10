Almeida suspende las peatonalizaciones parciales de los fines de semana en aplicación de la orden de Sanidad

Los residentes en la ciudad de Madrid no podrán disfrutar hasta nuevo aviso de las calles que habían sido peatonalizadas de forma parcial los fines de semana por el Ayuntamiento de la capital, según han confirmado a 20minutos fuentes municipales. "De acuerdo con la Policía Municipal se decidió no peatonalizar nada por la orden de Sanidad que recomienda no salir", explican desde Cibeles, que precisan que en el caso de los parques infantiles "están abiertos porque la orden que los cerraba ha quedado sin efecto".

En concreto, la orden del ministerio que dirige Salvador Illa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que ha provocado restricciones de movilidad en diez municipios madrileños recomienda en el punto 3.1 "evitar todo movimiento o desplazamiento innecesario" en los municipios afectados.

El Consistorio aclara que solo en el Paseo de Camoens se permitió la peatonalización este fin de semana debido a que "no es una peatonalización como el resto al ser un acceso que se encuentra restringido". "Todos los cortes permanentes tienen una señalización fija que lo indica, menos Camoens que es más complicado por tener el acceso desde la A-6 y se hace una señalización especial con balizamiento", concluyen fuentes municipales, que confirman que estas peatonalizaciones se retomarán en cuanto sea posible.

Esta decisión del Ayuntamiento de Madrid en atención a las recomendaciones del Gobierno han provocado numerosas reacciones de los ciudadanos en las redes sociales que no estaban de acuerdo con la decisión.

Más de 4 años gozando del paseo del prado cada domingo y hoy con la ciudad confinada y sin aviso previo hay libre circulación de vehículos aunque no hay ninguno. Vete a la mierda, alcalde @AlmeidaPP_ pobre infancia madrileña pic.twitter.com/1WW1fEo2ZP — carmen (@carmenfando) October 4, 2020

De Carabanchel a Villaverde

El Ayuntamiento de Madrid había recuperado a mediados de septiembre algunas de las peatonalizaciones provisionales que se pusieron en marcha el pasado 5 de mayo como medida excepcional para garantizar la distancia de seguridad frente a la COVID-19.

Estos cortes de tráfico temporales, acogidos con de buen grado por parte de los ciudadanos, se retomaron desde el fin de semana del 12 de septiembre de 8:00 a 21:00 h en 12 tramos de calles de ocho distritos. En total, 11,1 kilómetros y 119.000 metros cuadrados de calzada reservados al peatón. Este es el listado de los distritos y sus calles afectadas:

• Carabanchel: Laguna (entre Oca y Vía Carpetana, 365 metros); Paseo del Quince de Mayo (Ermita del Santo – Julián González, 525 m.) y Paseo Ermita del Santo (Vía Carpetana-San Illán, 960 m.).

• Centro: Paseo del Prado (Carlos V - Cibeles, 986 m.).

• Chamberí: Fuencarral (Quevedo-Bilbao, 455 m.) y Bravo Murillo (Ríos Rosas – Cea Bermúdez, 369 m.).

• Ciudad Lineal: Arturo Soria (Josefa Valcárcel - Alcalá, 1.490 m.).

• Moncloa-Aravaca: Paseo de Camoens y Ruperto Chapí (completas, 1.620 m.).

• San Blas-Canillejas: Avda. Arcentales (Miguel Yuste – Institución Libre de Enseñanza, completas 1.060 m.).

• Vicálvaro: Gran Vía del Este (Aurora Boreal – Avenida de las Comunidades, 705 m.).

• Villaverde: Gran Vía de Villaverde (completa dejando libres los cruces, 2.300 m.).