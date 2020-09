Esquerra le pide a Torra convocar elecciones pese a las llamadas de unidad de la ANC en la Diada

Ni el toque de las entidades soberanistas logra unir a Esquerra Republicana de Catalunya y a Junts per Catalunya a costa del pulso que mantienen sobre cómo debe afrontar el Govern la posible inhabilitación del presidente, QuimTorra, por parte del Tribunal Supremo por desobediencia.

La presidenta de la ANC, ElisendaPaluzie, abroncó ayer, en el día en el que se celebraba la Diada del 11 de septiembre, a ambas formaciones por su división y les urgió a plantear una propuesta estratégica conjunta para culminar la independencia, mientras que el vicepresidente de Òmnium, MarcelMauri, denunció la "disputa interna permanente" entre los dos socios del Govern y exclamó: "Ya basta de peleas y debates estériles".

En este sentido, el vicepresidente y dirigente de ERC, PereAragonès, ha salido hoy al paso de sus apelaciones desde Manresa (Barcelona) y ha ofrecido a JxCat alcanzar "acuerdos realistas" que "rehuyan el simbolismo". Aragonès se ha mostrado "absolutamente de acuerdo" con el llamamiento a la unidad de ANC y Òmnium y ha remarcado que "el primer paso" para restablecer la unidad del independentismo es acordar la "respuesta" a la posible inhabilitación firme del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Esto supone un punto de fricción ya que la consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, subrayó el pasado martes que la decisión sobre cómo responder al Supremo debe tomarla personalmente el propio presidente. "No nos perdonaría la ciudadanía que, ante una agresión de esta magnitud, el independentismo lo acabase gestionando desde los reproches", ha contraargumentado Aragonès.

El vicepresidente ha pedido "evitar que el país esté en una situación de interinidad durante seis meses", de manera que "esta provisionalidad se reduzca al máximo", y eso puede garantizarse, ha dicho, con una "convocatoria de elecciones previa a una posible inhabilitación".

Mientras tanto, el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, una de las voces más destacadas de JxCat, ha publicado un tuit en el que no hace referencia explícita a Paluzie pero sí puede interpretarse como una respuesta a su discurso por la Diada. "No nos pidáis unidad, pedidnos hacer la independencia. Como las otras veces, primero se diseñará una estrategia y después vendrá la unidad", ha razonado Costa, uno de los perfiles de confianza del expresidente Carles Puigdemont y que a lo largo de la legislatura ha mantenido una actitud crítica hacia ERC por no acompañar la confrontación con el Estado que intenta desplegar JxCat.

No ens demaneu unitat, demanau-nos fer la independència.

Com les altres vegades, primer es dissenyarà una estratègia i després vendrà la unitat. — Josep Costa🎗 (@josepcosta) September 12, 2020

Su mensaje ha derivado en un rifirrafe en Twitter con la diputada de ERC Jenn Díaz, que ha replicado a Costa contraponiendo su tuit de hoy con otro de hace un año en el que el vicepresidente primero del Parlament decía: "Si la unidad de acción es necesaria para hacer efectiva la independencia, hay que entender que quien no quiere la unidad tampoco tiene como prioridad la independencia".

"Cuando hablas demasiado de la unidad y te haces un lío", ha escrito Díaz, para poner de relieve una contradicción entre los dos tuits de Costa. El rifirrafe no se ha quedado aquí, sino que Costa ha replicado a la diputada de ERC: "Si en estos momentos un partido no tuviese como prioridad hacer la independencia, ya se lo haría venir bien con tal de que no hubiese unidad ni estrategia compartida. ¿Aún te sientes aludida?".