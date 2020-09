El Gobierno y los agentes sociales arrancan la negociación de los ERTE con discrepancias sobre cómo prorrogarlos

Que los ERTE por causas de fuerza mayor derivados de la crisis del coronavirus van a extenderse más allá de septiembre parece claro, y Gobierno, patronal y sindicatos coinciden plenamente en que es necesario. Pero el diablo está en los detalles, y eso es lo que pudo comprobarse este viernes, cuando los tres actores fijaron sus posiciones tras mantener una primera reunión que sirvió para comenzar una negociación que, como las anteriores, se prevé intensa.

La mesa del diálogo social se reunió en Palma como gesto para mostrar la implicación tanto del Gobierno como de patronal y sindicatos con el mantenimiento del sector turístico, uno de los más golpeados por la profunda crisis derivada de la pandemia. En el encuentro participaron los líderes de la CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva; sus homólogos de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo; y los ministros de Trabajo, Yolanda Díaz, y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Los titulares de las carteras ministeriales fueron los que menos se prodigaron en detalles en sus intervenciones posteriores a la reunión sobre cuál será su enfoque de cara a la negociación que comenzará a abordarse en profundidad el próximo lunes. Díaz, eso sí, quiso dar las gracias a los agentes sociales -"forman parte de lo mejor de nuestro país", dijo- y se comprometió a prorrogar una figura, la de los ERTE, de la que se han beneficiado 550.000 empresas, según cifró.

"Hay un interés común, nuestro país, salvar empleos y empresas", y por ello el Gobierno va a intentar que la negociación se resuelva antes de llegar a finales de mes, a diferencia de lo que ocurrió en la última prórroga, afirmó Díaz. "La misión es garantizar que todos los trabajadores, empresas y sectores que necesiten ayuda la van a tener", porque "este es el trimestre más importante del año" para la economía y el acuerdo que salga de esta mesa "es definitivo", sostuvo la ministra.

Ni Díaz ni Escrivá quisieron dar detalles sobre la fecha concreta hasta la que propondrán alargar los ERTE, pero lo cierto es que el Ejecutivo se ha comprometido a no retirarlos antes de tiempo. "Hasta que no tengamos una vacuna tendremos que ir protegiendo las rentas y los trabajadores", afirmó el titular de Seguridad Social, que no obstante se felicitó por el hecho de que "tres de cada cuatro trabajadores" que se vieron afectados por un ERTE ya estén activos. "Nos quedan unos 800.000, más los que puedan venir como resultado de los rebrotes", detalló.

Patronal y sindicatos piden concreción

Por su parte, los agentes sociales también mostraron su disposición a alcanzar un acuerdo lo más rápidamente posible, pero coincidieron en que es necesario ser concretos para avanzar más velozmente. "Pedimos al gobierno certidumbre, y una medida que ha funcionado para el mantenimiento del empleo, que es una medida que consigue que los trabajadores mantengan su puesto de trabajo, hay que diseñarla en el marco adecuado de certidumbre, no podemos estar con negociaciones de último minuto", sostuvo Gerardo Cuerva.

La patronal apuesta por que la extensión de los ERTE sea mucho más amplia que las anteriores, y con la vista puesta en el sector turístico, Antonio Garamendi habló incluso de extenderlos "mínimo hasta Semana Santa" o "hasta junio", que es el periodo en el que la CEOE calcula que el turismo tendrá más problemas. Garamendi también apuesta porque las empresas mantengan la capacidad de volver a un ERTE del que ya hayan salido si se ven afectadas por nuevos cierres a causa de los rebrotes. Y pidió, a diferencia de lo que planea el Gobierno, centrar las exenciones fiscales en las compañías que no tengan ninguna actividad.

Por su parte, los sindicatos también mostraron total disposición a "renovar los ERTE de manera que sean la alternativa a los despidos como han sido en buena parte en los últimos meses", en palabras del secretario general de CC OO, Unai Sordo. "Los ERTE tienen que durar tanto como dure la crisis sanitaria", y aunque "hay que ir afinando la regulación regularmente", también es necesario "dar certidumbres a la sociedad", coincidió Sordo, que pidió "un acuerdo antes de que acabe el mes" para "no llegar al día 28 con la incertidumbre".

Eso sí: los sindicatos rechazan concentrar las ayudas en sectores como el turismo porque, afirmó el líder de CC OO, supone dejar atrás a otras empresas en dificultades. Y tanto él como Pepe Álvarez, de UGT, exigieron que se reforme la ley para que los trabajadores que lleven seis meses en un ERTE no pasen a cobrar el 50% de su sueldo en lugar del 70%, una cantidad claramente insuficiente, según los sindicatos. La ministra Díaz se mostró muy proclive a estudiar esa propuesta.