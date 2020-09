Así son las mascarillas transparentes contra la covid cuya homologación se ha pedido a Sanidad

Este jueves se han presentado frente al Ministerio de Sanidad más de 80.000 firmas de manos de Marcos Lechet, una persona con discapacidad auditiva total, para pedir la homologación de las mascarillas transparentes, pero, ¿cómo son estos nuevos tapabocas?

Desde que el uso de mascarilla se volvió obligatorio ha surgido el problema de la pérdida de expresión facial. Sin embargo, este problema se endurece si eres una persona con discapacidad auditiva que en muchos casos solo cuentan con el apoyo de la lectura de los labios para mantener la relación social.

Las primeras mascarillas enteramente transparentes han sido desarrolladas en la Escuela Politécnica Federal de Lausana. La institución académica y de innovación suiza comenzó a trabajar hace dos años en este producto y la etapa final de su desarrollo coincidió con la pandemia de coronavirus, lo que hizo que su financiación fuera más relevante.

Mascarilla transparente 20 minutos

Para su creación, los participantes en el proyecto del EPFL dieron con un tipo de polímero a partir del cual crearon una membrana en el que las fibras están unidas dejando espacios de 100 nanómetros (igual que en las mascarillas quirúrgicas) lo que permite pasar el aire y a su vez filtrar los virus y bacterias.

Actualmente las mascarillas que puedes encontrar para adquirir por internet, están equipadas con una parte de plástico integrada en una tradicional y además utilizan un tipo de polímero sintético que impide respirar bien y produce vaho.

Ante la nueva realidad no se han hecho esperar nuevos modelos más avanzados como la mascarilla Seeus95. Se trata de un tapabocas transparente, que no lleva cuerdas y se adhiere a la cara mediante un efecto ventosa lo que permite eliminar la tensión de la zona de detrás de las orejas y además, el material del que está compuesta hace que la piel no se resienta.