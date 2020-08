Así son las celebraciones de las bodas en pandemia: mascarillas obligatorias, servicio en mesa y 'toque de queda'

La nueva normalidad ha traído profundos cambios en el desarrollo de las actividades cotidianas. Limitación de personas en reuniones sociales, mascarilla y distancia obligatoria en conciertos y eventos culturales, implantación del teletrabajo... Unos cambios que también han afectado a la celebración de eventos que pueden congregar a cientos de personas, como es el caso de las bodas. Muchas parejas han decidido aplazar su gran día pero, ¿qué medidas se están adoptando en las ceremonias nupciales que se están celebrando durante estos meses?

Recientemente, la Comunidad de Madrid notificaba el primer brote asociado a una boda en San Sebastián de los Reyes con nueve casos positivos por coronavirus y 207 personas en seguimiento al ser contactos estrechos.

Así, estos eventos se pueden seguir celebrando, pero han de cumplirse todas las medidas de higiene y prevención establecidas por las autoridades sanitarias, a nivel estatal y autonómico, para evitar el riesgo de contagio y transmisión del Covid-19.

Medidas establecidas por las Comunidades Autónomas

Durante las diferentes fases de la desescalada, las bodas han sufrido restricciones relacionadas con el aforo, el distanciamiento físico, la etiqueta respiratoria o la higiene de manos, entre otras. En la nueva normalidad, no hay una normativa general o medidas específicas por parte del Gobierno central. "Lo que se puede hacer y lo que no depende un poco de cada Comunidad, porque ahora mismo ya no es global", destaca a 20minutos el presidente de la Asociación de Profesionales de Boda de España (APBE), Isaac Amselem.

Cuestiones como el aforo permitido dependen en esta etapa de la normativa aplicada en cada región, teniendo en cuenta como norma general que "las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de bares, restaurantes y demás establecimientos de hostelería y restauración de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que se determinen", destaca el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.

De esta manera, desde la APBE destacan que todos los proveedores están cumpliendo con las normas sanitarias y que los asistentes deben tener siempre presente las principales medidas de seguridad y prevención: mantener la distancia física de seguridad de 1,5 metros, conservar la etiqueta respiratoria (mascarilla obligatoria) y llevar a cabo una higiene frecuente de manos. En este sentido, tal y como añade el presidente de la APBE, lo más importante es "la concienciación de la gente".

¿Qué sucede con el cóctel? ¿Se puede bailar?

El cóctel y el baile son dos de los elementos principales en este tipo de celebraciones y que han tenido que modificarse ante el riesgo de contagio. Cabe recordar que las reuniones familiares y/o con amigos son uno de los principales focos de contagio actualmente.

En el caso del baile, "en la gran mayoría de provincias no se permite", subraya Isaac Amselem, aunque depende de la normativa autonómica. En las regiones donde no está permitido, "tiene que haber mesas a modo chill out donde puede estar un número de personas determinado".

En el caso de la Comunidad de Madrid, el ejecutivo regional ha establecido un límite de 10 personas por mesa o agrupación de mesas. Además, las bodas que se celebren en esta región también están limitadas por el horario, ya que todos los establecimientos de hostelería, restauración y ocio nocturno podrán desarrollar su actividad hasta las 01.30 horas.

Los salones y fincas para la celebración de este tipo de eventos también han adaptado sus instalaciones para cumplir con estas medidas. Así, en la Finca El Campillo (Madrid) han modificado todo el mobiliario en la celebración del cóctel "para que pueda haber más puntos donde la gente esté separada en grupos familiares", subrayan a 20minutos.

El servicio bufé también ha desaparecido y no está permitido. "Los aperitivos se sirven de forma individual y el camarero les sirve el plato con la comida", añaden. El número de personas por mesa se ha reducido y "la recomendación es que sea de ocho a 10 personas", incluso "hay mesas de cuatro o cinco personas porque son unidades familiares".

Tampoco hay discoteca y lo que están haciendo algunas parejas es contratar grupos en directo para que amenicen el evento. De esta manera, "la pista de baile ha desaparecido y se ha llenado de sofás y muebles, tipo chill out, para evitar que la gente haga grupos", añaden desde la Finca El Campillo.

Registro de invitados ante posibles brotes

La APBE recomienda en su protocolo que en las bodas, independientemente de la provincia, se lleve a cabo un registro de asistentes para facilitar su localización ante posibles brotes de Covid-19.

Esta es una de las medidas implementadas recientemente en la Comunidad de Madrid publicada en la Orden 920/2020, de 28 de julio.Además, los salones de banquetes deberán recoger los datos de los clientes con este objetivo y conservarlos durante un plazo de 28 días naturales con las debidas garantías.

Algunos recintos donde se celebran eventos de este tipo están implementando medidas al respecto. En la Finca El Campillo envían "un documento sanitario a los novios con un mes de antelación para que compartan con invitados y proveedores, que tienen que traer firmado y entregar a la entrada". En este documento, confirman que acuden de forma voluntaria al evento, que no han tenido síntomas compatibles en los últimos 15 días, ni han tenido contacto estrecho con una persona diagnosticada de coronavirus.

Además, "autorizan a que se les tome la temperatura a la entrada de la Finca y que van a cumplir con el protocolo en cuanto a medidas sanitarias y de higiene", concluye.