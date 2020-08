Cinco proyectos competirán en el Zinemaldia Startup Challenge del Festival de San Sebastián

Las propuestas seleccionadas, procedentes de España, Reino Unido, Noruega y Alemania aspiran a un premio de 10.000 euros, al acceso gratuito a un espacio de incubación durante el primer año en un BIC de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi y el acceso a una financiación de hasta 500.000 euros

La convocatoria de la segunda edición de Zinemaldia Startup Challenge ha recibido 40 proyectos procedentes de nueve países europeos (Alemania, Dinamarca, España, Estonia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia).

Las propuestas recibidas en esta convocatoria, promovida por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, plantean soluciones innovadoras dirigidas al mundo audiovisual y basadas en tecnologías como big data, realidad aumentada, realidad virtual, Internet of Things, blockchain, inteligencia artificial e impresión 3D, entre otras.

Los cinco proyectos finalistas son 'AI-Driven Video Editing Platform', una aplicación británica que, gracias a la inteligencia artificial, automatiza los procesos de creación y edición de video; 'Cinesmart', una plataforma catalana basada en advergaming y dirigida a exhibidores cinematográficos que emplea big data; y 'Compliance Management Solution for the Film and TV Industry', una plataforma noruega basada en inteligencia artificial y machine learning dirigida a facilitar el cumplimiento de las normativas específicas de diferentes territorios.

También son finalistas 'FilmChain', una aplicación con tecnología blockchain de una empresa del Reino Unido que facilita las transacciones financieras entre los diferentes agentes del audiovisual; y 'La Quinta Pared', una aplicación en la que el móvil del usuario se convierte en el móvil del protagonista de una película incentivando el desarrollo de narrativas transmedia interactivas y desarrollada en Alemania.

INCUBACIÓN EN BICS

Estos cinco finalistas contarán con la posibilidad de integrarse en un espacio de incubación durante un año, en uno de los BICs (Business Innovation Center) ubicados en la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi y podrán acceder a una financiación de hasta 500.000 euros para el desarrollo del proyecto. Asimismo, el proyecto ganador, que será designado por un jurado, recibirá 10.000 euros.

La jornada Zinemaldia & Technology, que debido a la situación provocada por el covid-19 se celebrará online el viernes 25 de septiembre, incluirá las presentaciones de los cinco proyectos finalistas y una clase magistral, que se anunciará próximamente.

El Gobierno Vasco, a través del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, promueve el Zinemaldia Startup Challenge, en el marco de la jornada Zinemaldia & Technology, organizada por el Festival de San Sebastián, Tecnalia, Tabakalera -a través de su laboratorio audiovisual 2deo- y Petronor, y cuenta con la colaboración del centro de investigación aplicada Vicomtech.

La jornada recibe además, a través de la iniciativa European Film Forum, el apoyo de Europa Creativa MEDIA, que tiene como objetivo el fortalecimiento de la industria cinematográfica y audiovisual europea. Zinemaldia & Technology es una apuesta estratégica del Festival de San Sebastián que quiere "posicionarse como un espacio referente para la reflexión sobre tecnología e industria audiovisual".