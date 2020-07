González Laya, sobre las negociaciones del fondo de recuperación de la UE: "No se trata de vencer. Hay que convencer"

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) siguen sin alcanzar un acuerdo sobre el plan de recuperación económica tras la pandemia del coronavirus tras cuatro días de negociaciones y volverán a reunirse este lunes a las 16.00 horas.

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado este lunes en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser que "la negociación está en un momento delicado, encaminándose hacia su conclusión". "Este consenso que se lleva construyendo bastante tiempo ha sufrido altos y bajos pero es importante que se materialice, sobre para las nuevas generaciones", ha manifestado González Laya, quien ha insistido en que se trata de un "acuerdo refundacional" para la Unión Europea.

"Hay un gran número de países que tienen las cosas muy claras y que tratan de convencer a quienes no las tienen. No se trata de vencer. Hay que convencer. Nosotros no rechazamos la condicionalidad y que haya una gobernanza que ofrezca confianza", ha explicado la ministra socialista.

Los cuatro países denominados 'frugales' -Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia- junto con Finlandia insistían en reducir la parte de ayudas directas del fondo, y las grandes economías, España entre ellas, se niegan a que dicho capítulo sea inferior a los 400.000 millones de euros -que ya serían 100.000 millones menos que en la propuesta inicial-.

González Laya ha afirmado que no es adecuado "caricaturizar" la negociación entre los países llamados "tacaños" y los "gastadores" y que para España lo más adecuado es establecer las bases para que un marco de "confianza, claridad y transparencia".