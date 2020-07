Andalucía obliga a llevar mascarilla hasta en playas y piscinas

La Junta de Andalucía ha aprobado este martes la obligatoriedad del uso de mascarillas en todos los espacios abiertos y cerrados, lo que incluye los paseos en las playas y piscinas, y ha fijado en 100 euros las multas a quienes no cumplan la medida, lo mismo que a nivel estatal.

El portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que los andaluces y los visitantes tienen que acostumbrarse a usar las mascarillas desde las 00:00 horas de esta noche "en todos los sitios y en todo momento". "La mascarilla tiene que ser un atuendo más, tenemos que usarlo todo el día en todo momento", ha señalado.

La medida tiene algunas excepciones, como son las unidades "estrictamente familiares", a la hora de bañarse en el mar o la piscina, y también cuando se esté en la sombrilla con personas convivientes, momentos en los que no habrá que llevar la mascarilla. Tampoco lo deberán hacer los menores de 6 años, así como aquellas personas que no puedan utilizarla por prescripción médica.

En cuanto a la hostelería, tanto en el interior como en el exterior de los establecimientos, la Junta permite que no se utilice este elemento de protección mientras se está consumiendo, pero recomienda hacerlo cuando no se esté comiendo ni bebiendo nada y, especialmente, cuando no se esté con personas convivientes.

Respecto al deporte, estarán eximidos de llevar mascarilla quienes lo practiquen de manera individual al aire libre. Pero sí será obligatorio en caso de deportes en grupo en los que sea posible llevar mascarilla.

Reparto en farmacias

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha confirmado que, tras algunos retrasos desde su anuncio, el próximo 27 de julio comenzará finalmente el reparto de mascarillas a las farmacias para personas mayores y vulnerables, una vez que la Junta ha conseguido un "stock de 10 millones de mascarillas para el personal sanitario", dijo el consejero. Los beneficiarios podrán retirar esas mascarillas, tres por persona, a partir del 29 de julio a través de su tarjeta sanitaria.

Por su parte, el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cacof) ha manifestado que las farmacias "se encuentran preparadas" para garantizar el suministro de mascarillas como medida de higiene y prevención del coronavirus, por lo que "no va a haber ningún problema en el suministro a la sociedad a través de nuestras boticas".

Otras medidas

Además de las mascarillas, la Junta ha adoptado otra medida restrictiva para intentar frenar los brotes en la comunidad. Así, el Ejecutivo ha limitado el aforo en los velatorios, que "han sido la puerta de entrada a nuevos brotes", como uno de los de Granada, de manera que se reduce de 60 a 25 personas al aire libre y de 30 a 10 en espacios cerrados.