María Teresa Campos recibe a Broncano en su canal de YouTube, hablan sobre sexo y terminan 'perreando'

La veterana periodista continúa su andadura como youtuber con Enredados por María Teresa Campos por donde ya han pasado invitados como los Javis o Toñi Moreno. En la cuarta entrega ha sido David Broncano, quien ya la entrevistó en La resistencia en enero, el que ha hecho de invitado en su programa.

Por el comienzo de la charla, parece que la madre de Terelu estaba muy interesada en hablar sobre sexo y sobre el programa de La resistencia al que fue Cristina Pedroche.

En esta última entrega, la colaboradora de Zapeando llevó una copa menstrual para recomendar el uso de este producto en lugar de los tampones, y la conversación con Broncano fue derivando a temas como las partes de la vagina.

"Esta chica que había allí sentada, la sexóloga, dijo la forma de llegar al punto G. Y yo me quedé... No tomé nota, ¿y sabes lo malo? Que me interesó mucho, pero se me ha olvidado", confesó María Teresa Campos. "¿Quieres que te haga un dibujo?", le preguntó su invitado, a lo que ella contestó enérgicamente que sí.

Después, la periodista habló de las diferencias de edad en el sexo de las parejas y confesó que cree que, "pasada una edad, el problema lo tienen los hombres", que no se les levanta. De hecho, la presentadora explicó qué es lo que haría si su pareja tuviera un gatillazo: "Yo haría como que no me doy cuenta y como que lo más importante no es eso, aunque lo sea".

Tras hablar de sexo tántrico, la youtuber quiso cambiar de tema y le mandó un beso a Candela Peña, colaboradora de La resistencia y con quien ambos, según dijo, tienen un grupo de WhatsApp en común.

Y, como colofón, la pareja se animó a perrear como ya hicieron en el programa de Broncano. "¿Tú quieres que llame a Maluma y terminemos con el reguetón?", le preguntó ella. Y, manteniendo la distancia de seguridad, presentadora e invitado se marcaron un buen baile de despedida digno de las mejores verbenas de pueblo.