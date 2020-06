María Teresa Campos responde con humor al ofrecimiento de Los Javis: "¿Queréis que haga de puta?"

La visita de Los Javis al nuevo canal de YouTube de María Teresa Campos, 'Enredados por María Teresa Campos', no ha dejado indiferente a nadie, y es que los directores le han propuesto aparecer en sus dos series: Veneno, de la que solo se ha estrenado un capítulo, y Paquita Salas, de la que ya hay tres temporadas y se espera una cuarta.

La oferta ha encantado a la presentadora, que con muy buen humor ha respondido: "¿Qué queréis que haga, de puta? Eso no sé si lo sabré hacer, es lo único que no he hecho". Ambrossi y Calvo, entre risas, le han explicado que "en uno de los capítulos [de Veneno] vamos a hacer una cosa especial que te queremos proponer", despertando la expectación de la periodista.

"Queremos que tú hagas de ti misma en el 96", le explica Ambrossi. "La cosa es que Cristina, la mañana siguiente de ir a Esta noche cruzamos el Mississippi no sabía que iba a ser el fenómeno que fue. Entonces, está desayunando viendo el programa de la reinas de las mañanas y tú comentas la audiencia de Pepe Navarro la noche anterior y quién había salido" por lo que "Veneno descubre que se está haciendo famosa gracias a tu programa"

En el vídeo también desvelan cuál podría ser el estilismo de Campos en el episodio, un look completamente de la época. "¿Me vais a sacar con traje de chaqueta?", ha preguntado María Teresa. "Claro, claro, hay que llevarlo a la época. Lo tuyo icónico era la melenita, el flequillito y un traje de chaqueta", le han respondido los directores.

"¿Lo hacemos o no?", le ha preguntado Ambrossi. "Yo estoy encantada, me hace una ilusión terrible", ha asegurado Campos con una sonrisa de oreja a oreja.

Ambrossi y Calvo ya han reanudado el rodaje de Veneno, tal y como han expliado en 'Enredados por María Teresa Campos' y estrenarán el próximo capítulo de la serie el 28 de junio, tres meses después de que el primero viera la luz en Atresplayer Premium.

También podría aparecer en 'Paquita Salas'

La oferta no acababa con el cameo en el programa que narra la vida de La Veneno, sino que los directores también le han propuesto un papel en la cuarta temporada de Paquita Salas, de la que aún no hay confirmación oficial por parte de Netflix.

María Teresa Campos interpretaría a la madre de Bárbara Valiente, personaje al que da vida su hija Terelu Campos. "En algún momento tiene que volver Bárbara Valiente, y tiene que llegar la mami de Bárbara, la matriarca de las Valiente", ha afirmado Calvo.