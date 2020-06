María Teresa Campos bromea con Toñi Moreno sobre su ruptura con Bigote Arrocet: "Me pilló desprevenida"

María Teresa Campos continúa su andadura como youtuber con su canal, que ha pasado de llamarse Enredadas en la red a Enredados por María Teresa Campos. El jueves publicó su tercera entrega, esta vez entrevistando a Toñi Moreno.

Tras una primera sección de la veterana periodista hablando del fin del mundo y antes de la parte en la que conversa con su amiga Meli Camacho, la madre de Terelu estuvo charlando con la presentadora de Mujeres y hombres y viceversa y colaboradora de La casa fuerte: El debate.

La periodista de Telecinco, que fue madre de su hija Lola en enero, reflexionó sobre la maternidad y el coronavirus. "Me he encontrado con una niña de mes y medio confinada en mi casa en Madrid", explicó la andaluza. "A mí me ha afectado después, pero bueno, ni tan mal, porque he estado tres meses encerrada en una casa con un bebé haciéndome a ella y aprendiendo mucho".

"Es dificilísimo, no es tan fácil como te cuentan", opinó Moreno. Después, María Teresa Campos le preguntó a su amiga sobre las relaciones sentimentales y las rupturas, algo que ambas tienen reciente tras terminar la invitada con la cantante Rosana y la presentadora con Bigote Arrocet.

"Eres consciente de lo que dice mucha gente pero a mí me da mucha tristeza: 'las relaciones duran lo que duran'. Como dando por hecho que se acaban", le preguntó la conocida periodista. "Sí, claro, qué te voy a contar a ti", respondió la entrevistada, a lo que la Campos contestó con ironía y entre risas: "Ah, no, yo es que no lo sabía. A mí me pilló desprevenida". "Podíamos hacer un bolero entre las dos", añadió Toñi Moreno.