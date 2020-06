El motivo por el que María Teresa Campos se lanzó a la aventura de ser 'youtuber'

Hace ya dos semanas que María Teresa Campos se estrenó como youtuber. La afamada periodista comenzó su programa Enredadas en la red junto a Meli Camacho y era la oportunidad de ver a la conocida presentadora de nuevo en pantalla tras estar tiempo alejada de la televisión.

Tras un primer programa debatiendo con su amiga, la siguiente entrega llegó con los Javis como invitados, con una charla que dejó claro no solo que María Teresa Campos es fan de todas sus producciones, sino que haría un cameo en Veneno, su nueva serie de Atresplayer Premium.

Tras la entrevista, el vídeo terminó con una nueva charla con Meli Camacho, la cual contó a Europa Press que no es que haya cambiado el formato y le hayan quitado tiempo en los vídeos, sino que el programa estaba planteado así, a excepción de la primera entrega: "Primero van los invitados, y al final del programa voy yo".

Además, la experta en salud aseguró que Enredadas en la red era perfecto para María Teresa Campos: "Es un proyecto que empezó cuando estábamos encerradas y la verdad es que es a la medida de Teresa porque lo puede hacer en su casa, se maquilla y grabamos el programa, y traemos a los invitados".

"Es una idea que además no solo va a llegar a España. Ya hay una televisión brasileña que está hablando de nosotras dos y de nuestro proyecto, o sea que puede llegar a muchos sitios y se pueden transmitir muchas cosas", añadió.

Sobre si este programa está ayudando a María Teresa Campos a olvidarse de Edmundo Arrocet, con quien rompió a finales del año pasado, Meli Camacho prefiero no opinar: "Yo no digo nada, yo me limito a mi programa de salud y al nuevo proyecto".

Habrá que esperar para las próximas entregas de Enredadas en la red, aunque todo apunta a que Toñi Moreno será una de las próximas invitadas, tal y como ella misma compartió este martes.