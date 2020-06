Ya ha llegado el primer grupo de turistas alemanes a Baleares: ¿qué requisitos y medidas de seguridad deben cumplir?

Las Islas Baleares inauguran este lunes la temporada de verano con la llegada de más de 6.000 turistas procedentes de Alemania, de forma escalonada, que no deberán guardar cuarentena y pondrán a prueba la vuelta del turismo internacional en España, paralizado por la pandemia.

Se trata de un proyecto piloto previo a la reapertura de fronteras prevista para el próximo 21 de junio, que probará la eficacia de los 300 protocolos de seguridad para el turismo de cara a la temporada de verano.

De esta forma, las Baleares se convierten en el primer destino de España abierto de nuevo al mercado internacional, con la llegada de 47 aviones de turistas alemanes que aterrizarán en las islas desde este lunes 15 de junio y que permitirá la llegada, para finales de mes, de casi 11.000 turistas alemanes.

El primer grupo de turistas ha llegado a las 10.54 horas de este lunes en el aeropuerto de Palma de Mallorca en un avión fletado por el turoperdor TUI y en el que han volado un total de 189 pasajeros procedentes de Düsseldorf. A este vuelo le seguirá otro esta tarde con origen en Fráncfort, y que representan los dos primeros de los 47 autorizados inicialmente hasta el 30 de junio en los aeropuertos de Mallorca, Ibiza y Menorca por el Ministerio de Sanidad para el plan de reactivación segura del turismo.

¿Qué requisitos deben cumplir los turistas?

Según recoge el BOE del pasado viernes, las condiciones que deben cumplir los viajeros para acceder a estos corredores turísticos son: que provengan de zona Schengen; que la comunidad autónoma de destino (en este caso, las Baleares) se encuentre en fase 3; que tanto el destino como el territorio del que procedan presente una tasa de ataque de Covid-19 de menos de nueve casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días de forma consecutiva; y que tengan comprados tanto el billete de ida como el de vuelta, así como el alojamiento, que no podrá ser inferior a cinco noches.

Además, deberán rellenar un formulario, facilitado por las compañías aéreas en la frontera, con los datos personales de los pasajeros, con el objetivo de poder tenerles localizados y saber dónde se alojarán.

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, celebraba este domingo la llegada de turistas a las islas e insistía en que la comunidad está preparada para esta experiencia pionera: tiene listos 9 alojamientos para cuarentenas de turistas en Mallorca, 2 en Ibiza y negocia los de Menorca; dispone de 150 "rastreadores" que siguen los contactos de los nuevos casos; tiene capacidad para realizar 10.000 pruebas diagnósticas a la semana y actualmente solo hay en las islas 209 casos activos de la enfermedad.

¿Qué controles sanitarios se llevarán a cabo?

Llegada de turistas alemanes este lunes al aeropuerto de Palma. EFE/Govern de les Illes Balears

Una vez en tierra, los pasajeros tendrán que pasar por un control de temperatura, y sólo se les someterá a pruebas PCR si presentan síntomas. En el caso de dar positivo, hay preparados apartamentos proporcionados por el Govern para que, tanto el pasajero como su familia, sean aislados (si no requieren hospitalización) y puedan rastrearse posibles contactos para evitar posibles rebrotes.

Además, nada más llegar, los viajeros recibirán un mensaje de texto con información sanitaria relevante, como números de contacto de emergencias y medidas a observar. También se les entregarán folletos informativos.

Alojamiento y estancia

Empleadas del servicio de limpieza de un hotel en Palma acondiciona las instalaciones ante la llegada de turistas a partir de este lunes. EFE/Cati Caldera

Los turistas no deberán someterse a una cuarentena de 14 días, como sí han de hacerlo el resto de personas que entren en el país y tendrán libertad de movimiento durante su estancia. Para garantizar la seguridad, se han seleccionado hoteles donde se alojarán los viajeros procedentes de Alemania, que serán atendidos con personal con formación específica.

Los hoteles que participarán en el plan piloto de turismo serán tres de la Playa de Palma, Riu Bravo, Riu Concordia e Iberostar Cristina, dos en Alcúdia y otros en Menorca, Ibiza y Formentera. En ellos, la comunicación entre trabajadores y huéspedes se hará siempre de manera tecnológica (con apps específicas que permitan evitar el contacto) y la metodología del buffet ofrecido en los comedores cambia, siendo únicamente individual.

Las principales cadenas hoteleras han publicado un "Protocolo anticovid-19" en el que establecen las medidas a adoptar durante la reapertura al turismo. La empresa española 'RIU Hotels & Resorts', en colaboración con una compañía especializada en salud y seguridad, espera recibir a los turistas con una limitación de la ocupación del hotel a un máximo de entre el 50 y el 60%.

Además, aumentarán la frecuencia de la limpieza de los espacios y han instalado una serie de mamparas de protección para evitar cualquier posible contagio entre turistas y trabajadores. Asimismo, los objetos habituales como mandos a distancia, puertas, teléfonos y cortinas, se desinfectarán a diario.

Preguntas y respuestas con Pablo Díaz, experto en Turismo de la UOC

- ¿Qué opinas de la puesta en marcha de este proyecto piloto?

Me parece bien. Es una iniciativa para empezar a normalizar lo que esperemos que sea la manera de salvar el verano y que empiecen a llegar turistas en julio y agosto. Aunque a nivel de cifras sea anecdótico, es una manera de decir que estamos preparándonos, y casi listos para empezar a recibir turistas.

- ¿Crees que los beneficios compensan los riesgos?

Creo que no somos el país que más estamos arriesgando y, teniendo en cuenta de dónde provienen esos turistas -zonas donde el golpe de la pandemia ha sido menor-, creo que es un gesto de supervivencia para el sector. Otra cosa sería que estos corredores se abrieran con países que están repuntando, como Suecia o Inglaterra, lo que sería más preocupante.

"Teniendo en cuenta de dónde provienen esos turistas, creo que es un gesto de supervivencia para el sector"

- El hecho de que las fronteras se hayan abierto para el turismo internacional y que el nacional todavía esté vetado, ha sido objeto de múltiples críticas...

Como decía antes, hay riesgos en el país que hay que controlar. Madrid y Barcelona, por ejemplo, tuvieron una incidencia mucho mayor, por lo que sí que me parece consecuente que haya diferentes fases de reapertura, en función de cómo haya afectado el virus en el territorio de origen.

-¿Modificará el coronavirus la forma de hacer turismo?

Durante este verano seguro. Creo que a medida que se vaya la pandemia, que tengamos cifras controladas y que una posible vacuna aparezca, se normalizará del todo la actividad. Pero mientras, se normalizará el uso de mascaras, la distancia social en zonas comunes… no habrá tanta 'alegría social' como había antes; pero sí que se volverá a ciertas cifras de consumo turístico similares a las anteriores.

- ¿Se recuperará el turismo de esta pandemia?

El sector turístico es un sector muy dinámico que se ha recuperado de otras crisis, lo que pasa que esta no tiene precedentes y se recuperará de aquella manera. Es decir, habrá empresas que no sobrevivirán; pero, a largo plazo, la impresión es que sí, porque saldremos de ésta como sociedad, y el turismo también saldrá adelante.

Comité de seguimiento

El programa piloto, cuyo objetivo principal es comprobar el funcionamiento de las medidas de seguridad adoptadas para permitir la reapertura gradual del turismo internacional, contará con un Comité de Seguimiento, que se reunirá cada dos días y cuyas decisiones se tomarán por consenso.

El comité estará integrado por, al menos, un representante del Ministerio de Sanidad, Secretaría de Estado de Turismo, Aena SME, S.A., Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de los órganos competentes en materia de sanidad y turismo de la Comunidad Autónoma de Illes Balears.

Canarias, Andalucía y Madrid reclaman test en origen

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, criticó la apertura adelantada de las fronteras, prevista en un inicio para el 1 de julio, porque, según él, "se hace sin planificar unas garantías sanitarias". Considera que las pruebas de coronavirus deberían hacerse en el territorio de origen para evitar que entre a España una persona portadora del virus e insiste en que Andalucía "está preparada para asumirlo en el ámbito sanitario".

Marín aseguró que se está dando un trato diferenciado entre comunidades que dependen en gran parte del turismo y pidió "las mismas posibilidades y oportunidades para todos los destinos turísticos". "¿Qué pasa si no funciona, el resto de comunidades no va a poder recibir turismo extranjero si ahora se producen contagios? ¿Andalucía no va a poder recibir turismo alemán?", afirmó.

Los presidentes autonómicos de Canarias y Madrid, aunque han valorado positivamente la reapertura de fronteras el próximo 21 de junio, también exigen al Gobierno que se realicen test en origen a los turistas.