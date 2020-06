La Operación Paso del Estrecho, en el aire: "No quiero pensar que este año no voy a poder ver a mi familia"

Cada verano, más de 3 millones de personas de origen magrebí cruzan el Estrecho para pasar las vacaciones con sus familiares y allegados. Sin embargo, la Operación Paso del Estrecho (OPE) de este 2020, el mayor movimiento de personas que se produce entre Europa y África, se ha convertido en otra actividad bajo amenaza de la pandemia y se queda en el aire.

Millones de magrebíes suelen partir desde Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia y de distintos puntos de España para atravesar el Estrecho en el ferry y reencontrarse con su familia. La Operación Marhaba (‘bienvenida’ en árabe) se suele producir entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Por ejemplo, en 2019, según datos del Ministerio del Interior, 3.340.045 pasajeros y 760.215 vehículos cruzaron el Estrecho en las operaciones de salida y retorno. Pero este año los planes de millones de personas se han visto truncados, ya que las fronteras terrestres en España no se abrirán a países ajenos al espacio Schengen hasta el 1 de julio y Marruecos aún no ha aclarado cuándo abrirá las suyas.

El silencio del reino alauí junto a la petición del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, de suspender la OPE –que más adelante rectificaron desde la Junta– han servido para generar más confusión e incertidumbre entre los afectados.

Marruecos y España no dan fechas

El futuro de la OPE es totalmente incierto. Los vuelos internacionales en Marruecos siguen suspendidos y las fronteras terrestres cerradas a cal y canto, excepto para permitir, tarde y con cuentagotas, la repatriación de ciudadanos extranjeros y de marroquíes residentes en Europa que se quedaron atrapados con la pandemia.

El Gobierno marroquí anunció la semana pasada varias medidas de desconfinamiento dentro del estado de emergencia sanitaria que amplió hasta el 10 de julio. Cabe recordar que Marruecos decretó el pasado 20 de marzo un confinamiento estricto y lo hizo con al menos 100 casos de coronavirus y dos muertos.

El plan de desescalada marroquí deja más dudas que certezas y tiene en vilo cuestiones como la Operación Paso del Estrecho, algo que no se entiende ya que el país tiene una evolución muy buena de la pandemia y hasta ayer había registrado un total de 8.838 contagios, 212 muertos y 7.779 curados de Covid-19.

El presidente del Gobierno marroquí, Saadeddine Othmani, aseguró el pasado miércoles en el Parlamento que "no abrirán las fronteras por su cuenta". "¿Cómo abriremos las fronteras si el socio más importante (el europeo) no ha tomado aún ninguna decisión?". Othmani apuntó que las fronteras se reabrirán de forma "bilateral", pero no dio fechas ni detalles.

El ministro de Exteriores, Nasser Bourita, subrayó el pasado martes en Rabat que la Operación Marhaba debe tener en cuenta la situación actual y que "está claro que ya ha pasado la fecha". Sin embargo, no confirmó si se suspende la OPE, mientras que la oposición exigió la reanudación de este proceso por sus efectos positivos en la economía nacional.

En cuanto a España, fuentes del Ministerio del Interior han afirmado a 20minutos que "aún no se ha adoptado ninguna decisión definitiva" sobre la OPE. El Gobierno espera la "evolución de las condiciones en los países de origen y destino y de los criterios que puedan adoptar de cara al tránsito de sus nacionales y de las personas que suelen desplazarse en el marco de la Operación Paso del Estrecho".

Medios marroquíes apuntan que el Comité de la OPE 2020 se ha reunido por videoconferencia el pasado 10 de junio con presencia de expertos marroquíes y sus homólogos españoles y se espera que haya más reuniones.

Los afectados, entre la incertidumbre y la prudencia

Uno de los afectados por esta incertidumbre es Zakaria, un estudiante de 20 años de origen magrebí residente en Toulouse (Francia) y con familiares en España y en Marruecos, explica a este medio que lo que planteó Moreno Bonilla (suspensión de OPE) es "ilógico". "Quieren dejar venir a los turistas, sabiendo que la pandemia en esos países aún no está totalmente controlada, y registraron muchos más casos que Marruecos", critica.

Zakaria lamenta que no pueda viajar a Marruecos este año porque "tenía mucha ilusión". "Había planeado asistir a bodas de mis primos, quedadas con amigos y estar con mi familia. Tengo abuelos, primos, tíos en Marruecos y mantengo una relación muy estrecha con ellos. Estamos fastidiados con la idea de que no nos veremos este año". Añade que "no quiere pensar que este año no podrá hacer" todo esto. "Intento asimilarlo y ver otras alternativas para pasar el verano en Francia o España", cuenta.

"Echo mucho de menos a mi familia y ese ambiente, pero prefiero quedarme y no correr el riesgo"

Zakaria dice que "después de todo este caos" no planea ir a Marruecos. "Sería un acto de irresponsabilidad y de imprudencia. Echo mucho de menos a mi familia y ese ambiente, pero prefiero quedarme y no correr el riesgo de transmitir el virus o que me lo transmitan". Añade: "Querer a tu familia y a tu gente implica protegerlos, así que sinceramente veo poco probable el hecho de bajar a Marruecos".

Kautar, una joven marroquí residente en Madrid relata que tenían pensado viajar este verano a Marruecos porque casi toda su familia vive ahí pero han tenido que cancelar sus planes. "Al final no nos vamos. Incluso si abren las fronteras". Ella asegura que hay conocidos suyos que se compraron el billete cuando anunciaron que iban a reabrir las fronteras el 1 de julio y ahora mismo no saben qué hacer.

"No iría por el miedo de quedarme encerrada en Marruecos"

Ella teme por el peligro que supone tantas personas aglomeradas. "Hay veces que tardamos como unas 4 horas en la aduana. Sería una locura en esta situación". Pero su mayor miedo es quedarse atrapados en Marruecos en caso de que se produzca un rebrote y se cierren de nuevo las fronteras. "Sería terrible".

"Mi madre suele visitar a la abuela casi cada mes. Ahora tendremos que esperar hasta enero mínimo". Kautar se queja de la poca claridad de las autoridades al dar fechas y asegura que no entiende la decisión de Marruecos ya que hay muchas personas que están pasando hambre. "No hay ayudas ni prestaciones" y el turismo es un pilar fundamental de la economía en el país.

Rachida, una marroquí residente en España, dice que ella y su familia tenían pensado pasar la fiesta del cordero en Marruecos. "Al final nada. No sabemos qué hacer. Dicen que a partir del 31 de julio abren las fronteros, pero no estamos seguros".

"No voy a viajar a Marruecos sabiendo que puede haber un rebrote en septiembre. Yo sinceramente, no iría por el miedo de quedarme encerrada en Marruecos. Pero mis padres dicen que sí ", Concluye.

El Gobierno ya tiene un protocolo

"Tenemos el diseño y los protocolos preparados y perfilados para aplicarlos en caso de que se celebre esta edición de la Operación Paso del Estrecho", indican fuentes de Interior. Los criterios sanitarios son los que han primado en estos protocolos y "permitirán garantizar la salud pública de los ciudadanos".

El Gobierno asegura que lleva semanas trabajando en esta operación en la que ha participado el Ministerio de Interior, Exteriores, Transporte y Sanidad. En ella, se mantiene un "contacto" constante tanto con los países de origen como con los de destino para "asegurar la coordinación".

Sin embargo, no especificaran si han hablado con Marruecos y si tienen ya una fecha para empezar, si empieza, la Operación Paso del Estrecho y los mecanismos para llevarla a cabo. Cs ha preguntado este lunes a la Comisión Europea (CE) sobre "cómo piensa reforzar la seguridad de las instalaciones de acogida en las rutas terrestres que atraviesan Europa hacia la frontera con Marruecos para poder llevar a cabo la anual Operación Paso del Estrecho (OPE)".

Así, la eurodiputada por UPYD, Maite Pagazaurtundúa, en la Delegación de Ciudadanos Europa ha querido trasladar la problemática a Bruselas y ha solicitado al Ejecutivo comunitario "apoyo para las autoridades que se vean afectadas por estos flujos de personas y establecer un diálogo urgente UE-Marruecos para organizar la gestión de la OPE", en caso de que finalmente se ponga en marcha.