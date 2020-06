Moreno pide a Sánchez suspender este año la Operación Paso del Estrecho por la Covid

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este domingo al presidente del Gobierno que se suspenda este año la Operación Paso del Estrecho, debido al riesgo por el Covid que puede comportar el paso de tres millones de personas de ida y vuelta por Andalucía a los países del Magreb.

Moreno ha mostrado su “preocupación” por un tránsito a países del norte de África en los que no se conoce con exactitud “el impacto de la epidemia”. Por eso, durante la Conferencia de Presidentes de este domingo, ha indicado a Pedro Sánchez que es “partidario de no hacerla este año, ya que no se dan las circunstancias ideales” por la pandemia.

Cada año tres millones de personas procedentes en su mayoría de países como Francia, Bélgica o Países Bajos cruzan el estrecho para llegar a sus países de origen en el Magreb. El 80% cruza por el puerto de Algeciras, lo que a ojos del presidente andaluz genera “cierto temor a la ida y a la vuelta” dadas la situación sanitaria.

PCR para migrantes ilegales

Además de por quienes cruzan a África en verano, Moreno también ha alertado en la Conferencia de Presidentes sobre el riesgo de contagio debido a la inmigración ilegal, que aumenta con el buen tiempo, con la llegada de más pateras por el Mar de Alborán.

Según la Junta, se han detectado positivos por Covid-19 a los que se hace la prueba PCR cuando llegan. Como los CIE están cerrados, los inmigrantes pueden estar hasta 72 horas controlados por la autoridad y después pasan a estar a cargo de diversas ongs.

Moreno ha pedido a Sánchez “un protocolo de actuación que contemple espacios en los que poder hacer las pruebas correspondientes, aislar correctamente a las personas que lleguen contagiadas y a las que hayan viajado con ellas durante los 14 días que marca la cuarentena, al igual que se hace con cualquier familia residente en la que se detecte algún caso”, han indicado fuentes de su gobierno.