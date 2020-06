El Gobierno multará hasta con 100 euros por no usar mascarillas en la 'nueva normalidad'

El uso de mascarillas en lugares públicos donde no sea posible mantener una distancia de 1,5 a 2 metros seguirá siendo obligatorio una vez que se levante el estado de alarma durante la etapa de ‘nueva normalidad’ y el Gobierno fijará una multa de hasta 100 euros para quien no se la ponga. Cuando se levante el estado de alarma, como muy tarde el 21 de junio en toda España, el mandado de evitar “aglomeraciones” y mantener la distancia física se extenderá desde centros comerciales a escuelas y también a los centros de trabajo, donde el Gobierno no recomienda ya el teletrabajo, como había hecho hasta ahora.

En los medios de transporte colectivo, como el avión, el Gobierno renuncia a fijar un aforo máximo pero sí establece que los operadores deberán informar de la identidad de los pasajeros con cuatro semanas de antelación. En la ‘nueva normalidad’, los “titulares” de las residencias de mayores deberán “presentar a la autoridad competente de salud pública un Plan de Continencia por Covid-19” para la “identificación precoz de posibles casos entre residentes y trabajadores y sus contactos”.

Sin fijar unos baremos concretos, una vez levantado el estado de alarma, "las comunidades autónomas velarán por garantizar la suficiente disponibilidad de profesionales sanitarios", en concreto, dedicados a tareas de "prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, atención a los casos y la vigilancia epidemiológica".

Estas pautas figuran en el borrador del real decreto ley que aprobará el Consejo de Ministros el martes que viene para regular y garantizar la seguridad en los territorios que a partir del 8 de junio superen la fase 3 del plan de desescalada o en todo el país a partir del 21 de junio, el día en que terminará la última prórroga del estado de alarma.

Según explica, el Gobierno aprueba esta nueva ley "ante los riegos que pudieran derivarse de la pérdida de la vigencia automática" del estado de alarma y "la aparición de nuevos brotes y nuevas cadenas de transmisión no identificadas" del virus.

La obligación de seguir usando mascarillas es quizá la pauta más concreta -incluso con una multa- que fija el decreto, que delega en los gobiernos autonómicos y ayuntamientos la tarea de hacerlo cumplir en los distintos ámbitos -educativo, comercial, turístico o laboral- y de efectuar la vigilancia requerida y, en caso necesario, informar al Gobierno central.

La pauta general es que en los lugares públicos del tipo que se "eviten las aglomeraciones". En este caso, el principio esencial será mantener la distancia física de seguridad de entre 1,5 y 2 metros.