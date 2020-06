Todas las cifras del segundo estudio de seroprevalencia: ¿qué porcentaje hay en tu provincia y qué ha cambiado respecto al primero?

La directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, y la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán, han presentado este jueves por la tarde en rueda de prensa algunas de las cifras de la segunda ronda del estudio de seroprevalencia.

A nivel nacional, la prevalencia estimada de anticuerpos IgG no ha variado mucho pasando de un 5% en la primera ronda a un 5,21% en esta segunda ronda. Por provincias, las que mayor porcentaje de seroprevalencia muestran son Soria (14,7%), Cuenca (14,2%), Segovia (12,6%), Albacete (11,6%), Madrid (11,4%) y Guadalajara (10,5%). Las que menor porcentaje presentan son Ceuta (0,5%), Huelva (1,2%) y las Baleares (1,5%).

Mapa de seroprevalencia por provincias SANIDAD

Al igual que en la primera ronda del estudio, las provincias del centro peninsular siguen teniendo prevalencias más altas que el resto (próximas al 10%) y, según la directora del Centro Nacional de Epidemiología, "ha habido incrementos en muchas provincias aunque no en todas".

Variaciones por provincias

Geográficamente, las prevalencias oscilan entre un 0,5 y un 14% entre las diferentes provincias. Disminuye la prevalencia de una ronda a otra en: Álava (7,1 a 6,2%), Islas Baleares (2,1 A 1,5%), Ciudad Real (9,9 a 9,8%), Córdoba (3,2 a 2,5%), León (6,4 a 5,8%), Málaga (3,8 a 3,6%), Ourense (2,6 a 2,2%), Asturias (1,8 a 1,6%), Pontevedra (2,5% a 2%), Cantabria (3,6 a 3,2%), Toledo (8,9 a 8,8%) y Ceuta (1,1 a 0,5%).

En el resto de provincias la prevalencia se mantiene (Granada y Lleida) o aumenta. Las provincias que han experimentado un mayor aumento -de al menos un punto porcentual- son: Ávila (6,6 a 8,3%), Cáceres (2,9 a 4%), Cuenca (13,2 a 14,2%), Madrid (10,1 a 11,4%), Palencia (5,9 a 8,2%), Valladolid (5,8 a 7,2%) y Melilla (1,5 a 3,2%).