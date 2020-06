Antonio Carmona celebra en 'El hormiguero' la Fase 2: "Ya me he tomado una cañita y me he bañado en la playa"

El hormiguero se llenó de flamenco este miércoles con la entrevista que le hizo Pablo Motos a Antonio Carmona, integrante de Ketama, que aprovechó para presentar a una de sus hijas, Lucía Fernanda, y su nuevo videoclip titulado Por ti.

El artista comentó que el confinamiento le había pillado en Cádiz ya que "el 7 de marzo tocamos con Ketama en Granada" y al ver todo lo que estaba sucediendo por el coronavirus "me vine rápidamente para acá pensando que por lo menos me pillara en un trocito de campo que tengo aquí con mis hijas y mi familia", señaló.

Como él ya está en Fase 2, afirmó que "ya me he tomado una cañita y me he bañado en la playa", despertando la envidia de Motos, Marron, Nuria Roca y Juan del Val. "Es la suerte que tenemos los que estamos en Andalucía. Lo siento", se disculpó con ellos.

"La verdad es que estoy feliz porque por lo menos esta cuarentena creo que vale para muchas cosas y sobre todo para unir lazos con la familia. Para mí es fundamental", afirmó el cantante. "Mis dos hijas se independizaron, pero han estado con mi mujer y conmigo en el confinamiento", añadió.

El presentador destacó que ambas hijas del cantante "se dedican a la música. ¿Hay alguien en tu familia que no sea músico?". Carmona le contestó negativamente "porque si no le llevaríamos a la NASA". Y añadió en tono de broma que "es como si a un gitano no le ves tocando las palmas, hay que llevarlo también".

Lucía Fernanda y Antonio Carmona, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Tras las risas provocadas por el chascarrillo del cantante, Lucía Fernanda, una de sus hijas, apareció en la videollamada y Motos aprovechó para emitir su último videoclip, Por ti, "tu presentación en El hormiguero, ¿qué tal?".

La joven le contestó que "estoy flipando que lo hayáis puesto. Es increíble. Es la tercera canción que he sacado y la siguiente será una bomba", adelantó la hija de Antonio Carmona antes de despedirse del presentador.