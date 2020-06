¿Por qué Sanidad lleva dos días dando cero muertes cuando las autonomías si reportan muertes?

El Ministerio de Sanidad lleva dos días consecutivos ofreciendo el magnífico dato de cero muertes porcoronavirus en España. La cifra provocaría en la ciudadanía ser más optimista de lo esperado con la pandemia de cara a la vuelta a la nueva normalidad a finales de este mes.

Sin embargo, Madrid, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Asturias notificaron muertes en los últimos dos días. Solo la región madrileña comunicó 12 fallecidos este martes y otros 11 el lunes.

Esta situación tiene desconcertada a toda la sociedad, incluso a los que aportan los datos. "No se entiende muy bien cómo está contando el Gobierno. Ya me gustaría a mí poder decir que son cero, pero son dos", ha afirmado la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, que no entiende las cifras del Gobierno.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, intentó explicar a qué se debe el desfase. "Alguna Comunidad Autónoma puede tener algún retraso en la introducción de las fechas de los fallecidos en las bases de datos”, dijo. "Puede ser que una autonomía comunique la fecha en la que se conoce el fallecimiento pero que esa no tiene por qué ser la fecha en que efectivamente falleció la persona", añadió.

Esta afirmación de Simón hace referencia a que los datos no siempre se corresponden con los fallecimientos que se han producido en las últimas 24 horas, sino que la muerte del enfermo de coronavirus puede haber tenido lugar realmente un día o dos antes y comunicarse posteriormente.

La razón es que una persona no se da por fallecida por la enfermedad hasta que no queda registrada después de haberse realizado tres informes: uno del médico que certifica la muerte, uno de un epidemiólogo y otro microbiológico que certifique que la causa del fallecimiento ha sido por coronavirus. Estos trámites retrasan su registro oficial.

Simón también ofreció otra posible justificación: que las autonomías envían los datos a Sanidad hasta las doce del mediodía, por lo que las actualizaciones posteriores no se recoge.

Sánchez dice que ha habido que homogeneizar datos

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado este miércoles los cambios en la contabilidad de víctimas y contagios por el coronavirus que ofrece el Ministerio de Sanidad, en que el departamento que dirige Salvador Illa ha tenido que "homogeneizar" los datos que proporcionaban las comunidades autónomas "con criterios heterogéneos".

En su discurso para pedir al Congreso la sexta y última prórroga del estado de alarma, Sánchez ha alegado que el Sanidad no hace "cálculos propios" de fallecidos y contagiados por la enfermedad, sino que recopila los datos que le facilitan las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia.

La cifra actual de 27.127 fallecidos (no se actualiza desde el pasado martes para evitar polémicas como la generada tras la implementación del nuevo sistema de vigilancia de casos, que restó hasta 2.000 fallecimientos ), ha explicado, procede de esos datos de las comunidades recopilados según los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recoge los que fueron sometidos a un test y dieron positivo.

44.000 muertes más en un año

Por otra parte, según una estadística que ha publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), El número estimado de defunciones en España durante las 21 primeras semanas de 2020 (hasta el 24 de mayo) asciende a 225.930 fallecimientos, un 24,1 % más (43.945) respecto al mismo periodo de 2019, Se trata de una cifra con casi 17.000 fallecidos más de los que Sanidad ha reportado por coronavirus