Borràs critica la "burrocracia" de la Administración en el pago de los ERTE: "Es el perpetuo vuelva usted mañana"

La diputada de Junts per CatalunyaLaura Borràs ha cuestionado la diligencia en el pago a los ciudadanos afectados por expedientes de regulación de empleo (ERTE) a causa de la crisis generada por la pandemia de coronavirus. Lo ha hecho en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, donde ha denunciado que "la saturación de la Administración" y la "burrocracia" no pueden servir de "excusa".

La parlamentaria catalana ha preguntado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuándo hará el Ejecutivo efectivos los pagos: "Han dicho que el Gobierno retrasará el pago hasta el 10 de junio". "En el siglo de la telemática y la rapidez, la burocracia sigue atenazando la Administración, parece que estamos en el perpetuo vuelva usted mañana", ha afeado al Gobierno, al que ha cuestionado si los afectados deberán esperar al próximo mes para cobrar.

#SesiónDeControl@LauraBorras, portavoz de @juntsxcat, pregunta a la ministra de Trabajo y Economía Social, @Yolanda_Diaz_, “cuál es el compromiso del Gobierno con el inmediato pago del paro derivado de los ERTEs”. pic.twitter.com/1eotAkppil — Congreso (@Congreso_Es) May 20, 2020

"El retraso de más de dos meses en el pago no es admisible (...) No es oportuno asumir las competencias de los demás y no ejercer adecuadamente las propias", ha reprochado al Gobierno, al que ha recriminado que en Cataluña "el 15% de los afectados por ERTE (alrededor de 100.000 personas)" no ha recibido la prestación correspondiente.

En su respuesta, Díaz ha desmentido los datos ofrecidos por Borràs y ha asegurado que el Gobierno ha adelantado los pagos realizados por el SEPE al 3 de abril y el 2 de mayo, que antes se realizaban el 10 de cada mes.

"El SEPE ha pagado en el mes de abril, nada más y nada menos, 5.197.451 de prestaciones, 3,3 millones de ERTE. En Cataluña, 797.183 pretaciones, 570.000 de ERTE", ha afirmado la ministra, que ha negado que los pagos se vayan a efectuar el 10 de junio. "Señora Borràs, lo que dice no es cierto", ha concluido.