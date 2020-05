Aguirre carga contra Iglesias por "insultarla" en el Congreso: "No es un macho alfa. Es un fantoche"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha recriminado este miércoles al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que la "insulte" en el Pleno del Congreso tras haberla llamado "corrupta". "No es un macho alfa. Es un fantoche", le ha espetado.

Durante su respuesta en la interpelación de la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz Solás, Iglesias ha criticado que esa formación llamase "paguita al ingreso mínimo vital después de que su presidente (Santiago Abascal) estuviese cobrando de la corrupta Esperanza Aguirre, cobrando de todos los ciudadanos españoles para montar chiringuitos contra la democracia española".

"Ustedes han tenido la indecencia de llamar parásitos a muchos ciudadanos españoles que tienen que sufrir la vergüenza de no llegar a fin de mes diciendo que el ingreso mínimo vital es una paguita", ha espetado Iglesias a Vox, para añadir que esa actitud solo es "propia de antidemócratas".

Aguirre le llama también "cobarde"

Aguirre ha reaccionado a esas palabras de Iglesias llamándola "corrupta" a través de su cuenta de Twitter y ha denunciado que el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos la "insulte" desde la tribuna del Congreso donde ella no puede contestarle.

"El vicepresidente que fantasea con azotar a las mujeres hasta que sangren es además un cobarde: me insulta en el congreso donde no puedo contestarle. No es un macho alfa. Es un fantoche", ha afirmado Aguirre en un mensaje que ha recogido Europa Press.

Iglesias ve otro posible caso de corrupción en el apartamento de Ayuso

Previamente, en otra respuesta en la Cámara Baja al secretario general del PP, Teodoro García Egea, Iglesias ha aludido a un posible nuevo caso de corrupción en el PP por el apartamento en el que está instalada la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Es muy grave que Ayuso sea noticia, no por vivir en un apartamento de lujo, que tiene derecho a vivir donde quiera, pero que se lo pague ella. Porque si no se lo está pagando ella, y se lo está pagando un empresario, de nuevo tenemos un caso de corrupción. Le aseguro que la ciudadanía en una situación de pandemia no va a consentir más casos de corrupción", ha asegurado Iglesias.