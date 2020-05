Medidas sociales de la Fase 1: ¿podemos visitar a los familiares y amigos? ¿y tomar una cerveza en una terraza?

Este lunes 11 de mayo más del 50 % de la población en España ha pasado a la conocida como fase 1 o "inicial" del plan de desescalada elaborado por el Gobierno hasta llegar a la "nueva normalidad" prevista para finales de junio, para aquellos territorios que cumplan con los criterios establecidos por las autoridades sanitarias.

En este punto, aquellos territorios que hayan avanzado de fase este lunes podrán realizar ciertas actividades contempladas en el plan del Ejecutivo y en las órdenes ministeriales publicadas en el BOE. La orden del Ministerio de Sanidad del domingo 9 de mayo establece algunas de las medidas para el alivio de restricciones sociales, entre las que se encuentran las reuniones con familiares o amigos.

¿Puedo ir a ver a familiares o amigos? ¿Cuáles son las condiciones?

Si tu territorio ha entrado en fase 1, si podrás reunirte con familiares, pareja o amigos en su domicilio o al aire libre dentro de la propia provincia, isla o unidad territorial de referencia.

Sin embargo, se tendrán que respetar en todo momento las medidas de seguridad e higiene, "así como el mantenimiento de la distancia mínima de seguridad de al menos dos metros, en grupos de un máximo de 10 personas, si bien este límite no se aplicará entre convivientes", destaca la guía para abordar la fase 1 elaborada por el Ministerio de Sanidad.

No obstante, aquellas personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19, que estén en aislamiento o en cuarentena domiciliaria no podrán realizar estas actividades. Las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad si podrán, pero siempre que no sea un riesgo y su estado clínico se lo permita.

Estas reuniones no tendrán límite de tiempo. Además, tras la reunión mantenida este lunes entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y los Consejeros de Sanidad de las diferentes autonomías, se ha llegado a un acuerdo que permitirá a los Gobiernos autonómicos que estén en fase 1 decidir si quieren seguir manteniendo las franjas horarias establecidas para las salidas.

¿Puedo ir a tomar algo?

Si tu territorio está en fase 1 podrás ir a bares, restaurantes o cafeterías a tomar algo en una terraza. El servicio en interior en esta fase no está permitido.

Así, las terrazas de los establecimientos podrán abrir al público con un aforo del 50% y la ocupación de las mesas será de máximo 10 personas. En cualquier caso, debe asegurarse la distancia física de dos metros de seguridad entre las mesas y entre los clientes.