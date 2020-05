¿Qué pasa si Sanidad rechaza de nuevo la petición de Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana de pasar a fase 1?

La desescalada se ha entendido como una carrera de fondo para las comunidades autónomas. Todavía hay algunas que no han podido pasar este lunes a la fase 1, al no cumplir los requisitos marcados por el Gobierno. Es el caso de la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. De esta forma, tendrán que volver a solicitar el avance. El 49% de los españoles, cabe recordar, siguen todavía en la fase 0 cuando se van a cumplir dos meses desde que se decretó el estado de alarma (el pasado 14 de marzo).

Gráfico de la desescalada en la fase 1. Carlos Gámez

Estas tres comunidades autónomas pueden presentar desde este lunes una nueva solicitud para pasar la fase 1, pero esa consulta no será respondida por el Gobierno, previsiblemente, hasta el final de la semana, por lo que lo lógico sería que en caso de tener luz verde entraran en la fase 1 el próximo 18 de mayo. Es decir, con una semana de retraso respecto al resto.

¿Podrían seguir en la fase 0? Sí, si siguen sin cumplir con los criterios marcados por el Gobierno. No avanzar de fase supone no poder levantar las restricciones que sí se dejarán de tener en la fase 1, como por ejemplo la apertura de terrazas o la movilidad por toda la provincia, así como las reuniones -de hasta 10 personas- en los domicilios. Podrían volver a pedirlo, de nuevo, llegado el caso, el 18 de mayo.

Por otro lado, ya están previstas las fechas, a modo orientativo, en las que se llevará a cabo la posible evolución de las distintas zonas a las siguientes fases. La Fase 2 está prevista para el 25 de mayo, mientras que la Fase 3 comenzará el 8 de junio.

A partir de entonces, España podrá ir avanzando poco a poco hacia la llamada "nueva normalidad", prevista para mediados de junio en aquellos territorios que cumplan con los plazos. Será entonces, tal como comunicó el presidente del Gobierno, cuando se celebré un homenaje a las víctimas de la pandemia presidido por el rey Felipe VI.

La única comunidad autónoma que no ha podido pasar a la siguiente fase este lunes en ninguna parte de su territorio es Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que estaba preparada para hacerlo. Consideran que han reducido la ocupación de los hospitales, especialmente en el caso de las unidades UCI, y apuntan a la necesidad de "reactivar la economía".

Juanma Moreno, por su parte, lamentó el "agravio" y "daño reputacional" que ha causado dejar en la fase 0 a las provincias de Granada y Málaga, mientras que otros territorios como La Rioja o Navarra que cumplían "los requisitos de igual manera" que Andalucía ya están en la fase 1.