¿Cuánto dura cada fase en la desescalada?

El Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad elaborado por el Gobierno con el objetivo de llevar a cabo la desescalada de forma progresiva en España tras la declaración del estado de alarma ocasionado por el coronavirus cuenta con cuatro fases.

Estas cuatro fases tienen una duración de dos semanas, sin embargo, dependiendo de la evolución de la pandemia en las diferentes zonas de España, estas fases se irán sucediendo de forma desigual.

Así, desde este lunes 11 de mayo, una parte del territorio ha pasado a la fase 1, mientras que otras comunidades como, por ejemplo, la Comunidad de Madrid o la mayor parte de Cataluña y Castilla y León, siguen en la fase 0.

¿Qué duración tienen las fases?

Las fases, desde un principio, se establecieron para tener una duración mínima de dos semanas. De este modo, la fase 0 duraría del 4 al 11 de mayo. Por su parte, la fase 1 se prolongaría del 11 de mayo hasta el 25 de mayo, momento en el que comenzaría la fase 2 hasta el 8 de junio. Por último, el 8 de junio comenzaría la fase 3, acabando el plan hacia la nueva normalidad el 22 de junio para aquellos territorios que hayan ido pasando todas las fases en la fecha prevista.

Sin embargo, aquellas zonas que hayan obtenido una negativa por parte del Minsiterio de Sanidad para pasar de fase, tendrán que seguir en la misma. Según las declaraciones del ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante la rueda de prensa del pasado viernes, que una comunidad no hay pasado a una nueva fase, no significa que "no puedan pasar en los próximos días".

Respecto a esto, las comunidades autónomas que siguen en la fase 0, ya pueden presentar esta semana una nueva propuesta para pasar a la fase 1. Las decisiones sobre si pasan a o no a la siguiente fase se tomarán a finales de semana, por lo que estas comunidades podrían entrar en la fase 1 ya el próximo lunes 18 de mayo.