Un médico moviliza las redes para animar un hombre de 79 años que quería "tirar la toalla" tras 5 PCR positivos

Ya han advertido los psicólogos en varias ocasiones que el coronavirus y sus consecuencias pueden tener graves efectos psicológicos en las personas, sacando a florecer sentimientos como la angustia, la rabia o la soledad, entre otros muchos, a raíz de la incertidumbre del estado de alarma y del confinamiento.

Quienes se han infectado o sufren por la Covid-19, no obstante, tienen que añadir a su estado anímico la sensación de miedo que en muchas ocasiones experimentan al no percibir mejoría o llevar mucho tiempo enfermo de un virus del que todavía se desconocen demasiadas cosas.

Es el caso de Pedro, un hombre de 79 años que, cinco tests positivos y 46 días con síntomas después, perdió la esperanza y el ánimo. "Está desolado y con ganas de tirar la toalla", lamentaba su médico en Twitter, la plataforma que escogió para recoger mensajes de voluntarios que quisieran contribuir a levantarle el ánimo al hombre al que le costaba ver la luz después del túnel.

"Twitter, haz tu magia", imploraba Carlos Hernández, su médico, en el mensaje en el que animaba a quien quisiera a mandarle un mensaje a su paciente Pedro. Y, sin duda, Twitter hizo su magia. Pocas horas después, el perfil de Carlos no daba a basto con la cantidad de mensajes de ánimo recibidos, ya no solo de España, sino de todas las partes del mundo, que llegaron a ser tantos que "Hola Pedro" se convirtió en 'Trending Topic' este miércoles, ante la incredulidad del médico que había iniciado la iniciativa.

⭕️Tengo un paciente de 79 años que ha dado su 5ª PCR positiva por COVID después de 46 días con síntomas. Está desolado y con ganas de tirar la toalla.



🔰Si me dejáis mensajes por aquí presentadoos, diciendo de dónde sois y mandado ánimos se los paso.



✌🏼Twitter haz tu magia... — Carlos Hdez Teixidó (@carlos_teixi) April 28, 2020

Twitter se llenó de mensajes para Pedro, que se emocionó enormemente al recibir la noticia junto a los mensajes seleccionados que su médico quiso darle. "Bueno acabo de hablar con Pedro y con su hija. No sabéis la llorera que nos hemos pegado los dos... Le he dado a su hija los primeros 300 mensajes impresos. El resto se los irá leyendo su nieta directamente desde Twitter", contaba Carlos Hernández en un mensaje en el que agradecía la colaboración y solidaridad de todos los que habían aportado su granito de arena para que Pedro no perdiera la esperanza.

A ver, Pedro!!!! ¿Qué significa tirar la toalla? Tiene una cita en la radio! En unos días me pido entrevistarle en directo. ¡Su doctor me avisará! ¿Cuándo quedamos? 🎤🎧💪❤️ — Julia Otero (@julia_otero) April 28, 2020

Si con 79 años has dado 5 positivos después de 46 días, tranquilo, que a ti solo te puede matar la kryptonita. Y lo dudo bastante. Ánimo que robles como tú ya no nacen. — kampfwagen (@agentePerkins) April 28, 2020

¿Y qué son 46 días después de 79 años?. No tires la toalla, aunque no nos conozcamos estamos luchando contigo,es como si estuvieranos a los pies de tu cama animandote y no dejándote solo. Ánimo. Almudena — Almudena (@Halmu) April 28, 2020

Hola Pedro! Te escribo desde una linda comuna llamada Colina desde Santiago de Chile. Eres un rocky! No importa cuantos golpes te de la vida sino las veces que te levantas de ellos y ya llevas 46 días levantandote aun sin ganas lo haces. Llénate de buena energía. Abrazo! Vamos! — Jade (@jaderockss) April 30, 2020

¡Hola, Pedro! Te mando un arcoíris que salió ayer en Madrid y que significa que todo va a salir bien. ¡Mucho ánimo! Menudo médico tan majo tienes. 💗🌈 pic.twitter.com/6IhxNiWbYC — La vecina rubia (@lavecinarubia) April 29, 2020