Ayuda psicológica gratuita para mitigar la angustia y la ansiedad que puede provocar el coronavirus

Incertidumbre, miedo, frustración por no poder seguir adelante con nuestros proyectos o no tener libertad de movimiento, rabia, desorientación, desmotivación, tristeza, sentimiento de soledad, claustrofobia e, incluso, ansiedad y angustia. Alguna o varias de estas emociones pueden estar aflorando estos días en las personas a raíz del avance del coronavirus y en la entrada en vigor del estado de alarma en nuestro país.

Son múltiples los proyectos que están surgiendo en la web y las distintas redes sociales para mitigar estos tiempos de aislamiento: contenidos culturales liberados para entretenernos, festivales de música online, cuentacuentos para niños, ofrecimientos voluntarios para hacer compras de alimentos y productos farmacéuticos a las personas más vulnerables...

Conviene cuidarse en todos los aspectos y la salud mental es uno de los más importantes. Consciente de ello, el equipo de profesionales de Psycast -proyecto online de podcast, vídeos y otros recursos relacionados con temas psicológicos- ha puesto en marcha una iniciativa que pone a disposición de cualquier persona una guía en la que explican y ayudan a gestionar los diferentes sentimientos negativos que pueden invadirnos.

“Trabajo en consulta presencial y también online y estos días he comprobado que las consultas por internet estaban desbordadísimas. También me llegaban en paralelo mensajes de amigos, familiares y de colegas que trabajan en hospitales y me han dicho que estaban desbordados por la cantidad de personas con ataques de ansiedad que creían estaban sufriendo un infarto. A raíz de todo esto pensé que era muy importante hacer prevención y de ahí surgió la idea de la guía”, explica la psicóloga Sonia Diéguez, promotora de la iniciativa, a 20Minutos.

“Es muy importante prevenir porque cuando nos llegan las consultas las personas ya están desbordadas. Con esta guía lo que queremos aportar es información con el objetivo de que si cualquiera de nuestro entorno se pone mal sepamos cómo actuar, reconocer lo que está sintiendo, explicárselo o incluso leer la guía con ellos. Si consigo prevenir la angustia y la ansiedad entre las personas de mi entorno puedo llegar a atajar hasta un ataque. Se trata de convertirnos en una especie de ‘minipsicólogos’ - salvando las distancias- con el fin de atajar o hacer una primera intervención”, añade.

Se trata, explica la especialista, de aprender a validar las emociones y entender qué nos puede estar ocurriendo. “Una parte muy importante está en la aceptación y en ver que estas emociones son generales a todo el mundo. De hecho, la guía se ha escrito a partir de todos los pensamientos y emociones que me está transmitiendo la gente en consulta estos días”.

En paralelo y con el fin de aliviar el colapso de las urgencias que se están produciendo, Diéguez ha habilitado una línea de consultas online - a través del email o Skype en el correo cvpsico.online@gmail.com- atendida por un equipo de psicólogos voluntarios que se ocupan de atender todas las inquietudes. Cualquier profesional que quiera sumarse estos días a esta iniciativa puede contactar asimismo a través del mismo correo electrónico.

“Hemos hecho un pequeño protocolo. Primero de contención para hablar, respirar o lo que necesite cada persona y, posteriormente, hacemos un poco de psicoeducación. Porque volvemos a lo mismo, la guía nos ayuda a todos a explicar qué está pasando y qué estamos sintiendo pero, ¿cuál es el problema principal? Que no sabemos qué va a pasar, ni cuánto va a durar ni qué secuelas va a tener esto por eso es muy importante llevar a la mente a un sitio tranquilo y seguro”.