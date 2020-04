Una enfermera de la UCI estalla tras ver las aglomeraciones en el primer día de salida de los niños: "Irresponsables"

El primer día en el que están permitidas las salidas de los niños a la calle (durante una hora, a un kilómetro de distancia de su residencia y acompañados de un adulto) ha generado mucha polémica entre la población por las imágenes que se están compartiendo en las redes sociales.

Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha explicado durante la rueda de prensa de este domingo que los consejos compartidos por el Ministerio "se están cumpliendo de manera general" y que si no fuera así se haría "algún ajuste".

Sin embargo, imágenes de aglomeraciones en zonas verdes y urbanas o de grupos de niños y padres han levantado ampollas en las redes sociales, y muchos son los usuarios que han criticado la falta de responsabilidad de los adultos no respetando las medidas de seguridad recomendadas.

Seguid culpando al gobierno. Seguid aplaudiendo a las 20h. Seguid haciéndolo como lo estáis haciendo, que vamos súper bien. Como personas, damos puto asco. #ninosenlacallepic.twitter.com/taOg0O4Hs5 — Iker Manchado (@ikermanchado) April 26, 2020

Entre ellos, una enfermera de la UCI ha levantado la voz muy indignada para llamar la atención a todos aquellos padres que se han tomado este permiso excepcional como un desconfinamiento total.

"¡Que puta vergüenza! No me mato a trabajar en la UCI para cuidaros para que el primer día que podáis salir seáis unos irresponsables. Si os dierais un paseo por la UCI, no estaríais con vuestros hijos tan tranquilamente en la calle mil horas sin distancias", ha escrito la sanitaria en su perfil de Twitter.

QUE PUTA VERGÜENZA! No me mato a trabajar en la Uci para cuidaros para que el primer día q podais salir seais unos IRRESPONSABLES. Si os dierais un paseo x la uci, no estariais con vuestros hijos tan tranquilamente en la calle mil horas sin distancias. #niñosenlacalle — dharmadue (@dharmadue) April 26, 2020

El tuit ha alcanzado en seis horas más de 10.000 retuits y cosechado más de 20.000 likes, y muchos le han mostrado su apoyo a través de los comentarios.