La salida de los niños provoca aglomeraciones en varios puntos de España

Este domingo se esperaba como agua de mayo por muchas familias españolas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que los niños menores de 14 podrían salir a la calle un máximo de una hora acompañados por un adulto y no más lejos de un kilómetro desde casa. Pero pese a que esta hora puede disfrutarse entre las 9:00 y las 21:00 horas, en algunas ciudades se han formado verdaderas aglomeraciones de gente.

En Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Alicante, en Murcia o en Marbella, por citar algunas, se han producido picos de concentración de gente, sobre todo en la franja entre las 12 del mediodía y las dos de la tarde.

Más de una voz ha alertado de que la situación podía desbordarse. El presidente catalán, Quim Torra, ha llegado a remarcárselo a Pedro Sánchez en la reunión telemática entre el Ejecutivo central y los presidentes autonómicos, hablando de "comentarios alarmantes".

Sandra Gómez, vicealcaldesa de Valencia, ha compartido en Twitter un vídeo en el que se veía a varios niños jugar al fútbol en una zona verde de la localidad, algo que no se permite. "Abrimos los jardines para pasear por entornos agradables, no para jugar a fútbol. Pensad en qué piensan cuando ven esto los restaurantes y comercios cerrados con el enorme esfuerzo económico que están haciendo. Advertencia: lo que no funcione se dará marcha atrás", dijo.

Responsabilidad. Abrimos los jardines para pasear por entornos agradables no para jugar a fútbol. Pensad en que piensan cuando ven esto los restaurantes y comercios cerrados con el enorme esfuerzo económico que están haciendo. Advertencia: lo que no funcione se dará marcha atrás. pic.twitter.com/aBESQxhP54 — Sandra Gómez/💜 (@SanGomezLopez) April 26, 2020

Y el perfil oficial del Ayuntamiento de Alicante en la misma red social también destacó que la situación se estaba desbordando: "La Policía Local está constatando numerosos incumplimientos en las salidas de los niños, por lo que apelamos a la responsabilidad", escribieron.

⚠️La Policía Local está constatando numerosos incumplimientos en las salidas de los niños, por lo que apelamos a la responsabilidad ✔️NO se puede ir a más de un kilómetro de casa y no se puede coger el coche para desplazarse a otras zonas. Las playas y parques están cerrados. — Ayuntamiento Alicante (@alicanteayto) April 26, 2020

A nivel particular, fueron muchos los internautas que, bajo la etiqueta #NiñosEnLaCalle compartieron fotos y vídeos de aglomeraciones y alertaron de que en muchos lugares se estaban incumpliendo las recomendaciones.

En una semana, el 2 de mayo, a los niños se sumarán las personas mayores, los que quieran practicar algún deporte individual y los que salgan de paseo, tal y como anunció el sábado Pedro Sánchez, si bien las condiciones en las que estas salidas se produzcan se tienen que perfilar aún por parte del Gobierno y ocurrirán siempre y cuando la tendencia de la la incidencia del coronavirus en España siga a la baja.