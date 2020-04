Laya responde a las críticas de Trump a España: "Es fácil ver la paja en el ojo ajeno"

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, rechazó este martes las críticas vertidas contra la actuación del Gobierno por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que aseguró que España está siendo "diezmada" por la pandemia de coronavirus. "Es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio", ironizó.

González Laya realizó estas declaraciones apenas unas horas después de que Trump afirmase que no tiene intención, por el momento, de reabrir las rutas aéreas con Europa, y que no lo hará hasta que la situación en el continente mejore. "No diría que a Italia le esté yendo muy bien en estos momentos, no diría que a España le esté yendo muy bien en estos momentos", señaló el presidente estadounidense. Y, con respecto a nuestro país, afirmó que su población está siendo "diezmada" por el virus.

Preguntada al respecto, la titular de Asuntos Exteriores aseguró que criticar a otros países "no es la forma de enfrentarse a esta pandemia". "Es pronto para dar o recibir lecciones. Tenemos que concentrarnos en erradicar la pandemia, con humildad pero también con seriedad y eficiencia. Pero es un poquito pronto para dar o recibir lecciones", insistió.

Por otra parte, Laya confirmó que en la reunión del Consejo Europeo del próximo 23 de abril, en la que el presidente Pedro Sánchez se encontrará con sus homólogos comunitarios, España seguirá defendiendo los eurobonos. "La voluntad de España es firme: la mutualización de la deuda estará en el menú de lo que defenderemos", aseguró la ministra, que sostuvo que al menos nueve países de la UE -entre los que citó a Italia, Francia, Bélgica, Irlanda, Portugal, Grecia o Eslovenia- apoyan un mayor impulso europeo para la recuperación.

En esa línea, Laya afirmó que en el próximo Consejo Europeo deben abordarse tanto la elaboración de un presupuesto europeo amplio para los próximos siete años "que tenga en cuenta las prioridades post-Covid" como la puesta en marcha de un "plan de choque europeo para impulsar la economía y el empleo". La crisis derivada de la pandemia, sostuvo la ministra, será "sin duda global" y de ella no se salvará "ningún país", por lo que "es preferible que la recuperación" en la UE "se haga de manera coordinada y sincronizada".