Mascarillas en la Selectividad y que ningún alumno repita, entre las medidas del Consejo de la Juventud

Los estudiantes han alertado de que "son muchos los aspectos que están pendientes de resolver" y, en este sentido, han presentado al Gobierno regional una batería de propuestas con las que pretenden "garantizar una educación justa y segura" para el alumnado de la Región de Murcia.

En un comunicado, el presidente del Consejo de la Juventud, Miguel Lajarín, ha explicado que ha enviado una carta a Esperanza Moreno, consejera de Educación, y a Miguel Motas, consejero de Universidades, con "las diferentes soluciones que han sido consensuadas democráticamente por las entidades juveniles de la Región".

PROPUESTAS PARA SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FP

Suspender las clases hasta septiembre en institutos, crear un préstamo de ordenadores para estudiantes sin recursos tecnológicos y dar ayudas para el acceso a Internet a familias en riesgo de exclusión social son algunas de las propuestas que el CJRM ha trasladado a la Consejería de Educación.

Con respecto a la Formación Profesional (FP), los jóvenes han pedido que se puedan superar las prácticas curriculares con un trabajo complementario si ya se ha realizado más de la mitad de la formación en el centro de trabajo.

Además, desde el Consejo quieren que se permita la realización de las prácticas presenciales en el centro de trabajo en el primer trimestre del curso 2020/2021 para aquellos estudiantes que lo soliciten, con independencia de que hayan realizado o no una parte de las prácticas curriculares durante el curso 2019/2020).

"En ningún caso esta repetición de matrícula para las asignatura de prácticas curriculares obligatorias conllevará coste económico para el estudiante y su familia", han reclamado.

MÁS SEDES PARA SELECTIVIDAD

Este año, las pruebas de la EBAU se ha retrasado en la Región de Murcia un mes por la crisis del coronavirus.

Para garantizar la seguridad de docentes y estudiantes, el Consejo de la Juventud ha demandado a la Consejería de educación que entregue mascarillas a toda la comunidad educativa durante los tres días de celebración de los exámenes.

Asimismo, desde el CJRM han planteado que se utilicen todos los campus universitarios y las facultades de la Universidad de Murcia y de la Politécnica de Cartagena, y que se habiliten sedes en municipios y pedanías para evitar la concentración de personas durante la Selectividad y el traslado en autobuses y trenes de centenares de jóvenes hacia las ciudades universitarias.

En caso de cancelar la EBAU, piden a Educación que avise con quince días de antelación y que se coordine con el resto de Comunidades Autónomas.

MÁS FACILIDADES PARA LOS UNIVERSITARIOS

El Consejo de la Juventud ha demandado más facilidad en los pagos de las próximas matrículas. "Hay que pasar a diez plazos para pagar las tasas", ha asegurado el presidente del CJRM.

Para Lajarín, "es fundamental comprender que esta crisis perjudica en el rendimiento de los estudiantes, que los docentes no están preparados en muchos casos para impartir docencia de calidad por Internet y que no todos los estudiantes tienen los mismos medios para trabajar desde casa".

Por ello, ha reclamado a la Consejería de Universidades que en la próxima Orden de precios públicos de las universidades se contemple que los universitarios no tengan que pagar matrícula por aquellas asignaturas suspendidas durante la crisis del COVID-19.

En materia de ayudas propias al estudio de las universidades públicas, el CJRM coincide con el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM) en la necesidad de duplicar el presupuesto de estas partidas.

Por otro lado, ha instado a la Consejería de Salud a que permita la realización de las prácticas curriculares en el Sistema Murciano de Salud (SMS) a los universitarios de la rama de Ciencias Sociosanitarias durante este verano.

Para los estudiantes de las facultades de Educación de la Región que se encuentran en la misma situación, el CJRM quiere que se les dé prioridad para que las lleven a cabo entre septiembre y diciembre en los colegios de la Comunidad.

Otro aspecto técnico que se han propuesto lograr los jóvenes es la posibilidad de matricularse en estudios superiores para el curso 2020/2021, como los másteres, pese a tener pendiente la realización de prácticas curriculares u otra asignatura del grado.

"Solo así se puede evitar que se pierda un año académico en aquellos estudiantes que tienen todos sus créditos aprobados, salvo los correspondientes a las prácticas curriculares o asignaturas que requieren de una asistencia presencial", ha añadido Lajarín.

OPOSICIONES Y BAJAS DE DOCENTES

Finalmente, desde el Consejo de la Juventud han exigido también que todas las oposiciones previstas para 2020 se aplacen hasta 2021 para que quienes tenían previsto acabar sus estudios en junio y que no lo puedan hacer hasta finales de año tengan la oportunidad también de participar en las convocatorias de oposiciones tanto de los ayuntamientos como de la Comunidad.

De este modo, las plazas que no se adjudican este año se acumularían para el siguiente.

Además, el CJRM ha instado a Educación a que cubra las bajas de los docentes para que ningún estudiante se quede sin recibir formación a distancia en caso de que su profesorado enferme.

RECOGEN FIRMAS PARA QUE NADIE REPITA CURSO

El CJRM se ha sumado en redes sociales a la recogida de firmas en la plataforma 'Change.org' promovida por la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), en la que se pide al Ministerio de Educación y a las consejerías del ramo que ningún alumno de ESO, Bachillerato y FP repita curso por consecuencias derivadas de la crisis del COVID-19.

"Esta crisis afecta más a quienes no tienen recursos. No podemos permitir que repitan por no recibir el refuerzo que se proporciona en los centros educativos", ha declarado Lajarín.