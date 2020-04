PSOE dice que CLM es posiblemente la CCAA que más material de protección reparte en relación a su población

"El Gobierno de Castilla-La Mancha está haciendo uno de los mayores esfuerzos de todas las comunidades autónomas para conseguir y repartir esos materiales de protección", ha afirmado Gutiérrez, quien ha planteado que el líder del PP en la región, Paco Núñez, "no es que se considere mejor gestor que Page en relación a la gestión sanitaria, sino que se debe considerar mejor gestor que el presidente de Andalucía o que el de Castilla y León, también del PP", según han informado los socialistas en nota de prensa.

Ha argumentado, en este sentido, que Castilla-La Mancha ha repartido tres millones de unidades de protección más que Andalucía, "teniendo tres millones menos de población", mientras que Castilla y León "ha repartido para medio millón de habitantes más, un millón menos de unidades de protección".

"O mejor que el propio Feijóo, que en Galicia ha repartido bastante menos material, bastantes millones de unidades menos que Castilla-La Mancha", ha añadido.

Según el PSOE, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha repartido 6,7 millones de equipos de protección individual en las últimas semanas y el próximo sábado se realizará un nuevo envío dirigido, especialmente, a las residencias sociosanitarias.

Gutiérrez ha afirmado que, por lo tanto, "es verdad que necesitamos hacer todos los días mayores esfuerzos para conseguir y repartir el material adecuado", si bien ha apuntado que "también estaría bien que se reconozcan los esfuerzos ingentes en un mercado colapsado, que empieza a estar mejor, del Gobierno de Castilla-La Mancha para repartir todas las unidades de protección que sean necesarias y que sean suficientes".

"No creo que el líder del PP en Castilla-La Mancha se considere el mejor gestor de España ni el político más inteligente incluso del PP. Todos los esfuerzos se están haciendo y necesitamos menos señalar los problemas que se conocen y más ayudar a resolverlos", ha recalcado.

SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y LA OMS

Por otra parte, sobre las cifras de fallecidos, el dirigente socialista ha considerado que "el problema del presidente del PP de Castilla-La Mancha no es que no se entere, es que no se quiere enterar, mejor dicho, no quiere dejar desaprovechar, en este caso, las vidas para conseguir votos, una vez más".

Sobre este asunto, ha expuesto que Castilla-La Mancha, como la Comunidad de Madrid o Castilla y León, sigue las instrucciones del Ministerio de Sanidad y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para contabilizar a las personas fallecidas por coronavirus.

Así, ha recalcado que "es una manera de actuar del conjunto de las autoridades del país con independencia del color político", por lo que "lo que está demostrando también es que al presidente del PP de esta tierra le da igual cualquier argumento, lo que suceda, la verdad, lo que quiere es usar el coronavirus para intentar ganar las próximas elecciones".

Una actitud que ha tachado de "lamentable", ya que "es la oposición no solo más desleal sino más carroñera de toda Europa".

"Y se lo quiero dejar muy claro, Paco Núñez, ni en España ni en Castilla-La Mancha se ocultan muertes, lo que está muy claro es que, siguiendo instrucciones de las autoridades nacionales, en toda España, todas las comunidades autónomas clasifican como positivos solo los que han dado positivo en los test, muertos por fallecimiento por COVID-19 y luego habrá unos estudios dentro de unos meses, cuando dejemos de luchar para vencer al virus, las autoridades sanitarias harán una clasificación de lo que ha pasado", ha expuesto.

Y ha subrayado que "nadie va a ocultar un solo fallecido e insinuarlo demuestra poco conocimiento de cómo funciona la crisis, de cómo está funcionando la crisis, poca lealtad con las instituciones y, sobre todo, poca altura moral a la hora de ejercer la oposición en Castilla-La Mancha".

EL GOBIERNO COMPARECERÁ EN LAS CORTES

Por otra parte, Gutiérrez ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha comparecerá en las Cortes regionales y, por supuesto, "habrá un debate político sobre la acción del Gobierno", pero "también, seguramente, haya un análisis del conjunto de la ciudadanía sobre el comportamiento desleal de la oposición".

De este modo, ha afirmado que los debates políticos deben aplazarse a "cuando venzamos al virus", si bien "lo que sí que hay ahora y lo tendrá que reconocer el PP es que hay una comunicación fluida entre el Gobierno con todos los partidos con representación en las Cortes, diariamente, con el consejero de Sanidad y, una vez por semana, con el presidente de Castilla-La Mancha".

Gutiérrez ha señalado que Castilla-La Mancha es "la comunidad autónoma que más está dialogando diariamente con la oposición y eso lo tienen que reconocer", ha destacado Gutiérrez, quien ha apuntado que "nos estamos enfrentando a la mayor pandemia sanitaria de los últimos cien años".

En resumen, ha afirmado que "debate político sí, cuando el virus esté vencido, mientras tanto control de los partidos políticos, diálogo, pactar, explicar las cosas diariamente con el consejero de Sanidad y también semanalmente con el presidente de Castilla-La Mancha".

"Lo que le pido al señor Paco Núñez también en este aspecto es responsabilidad, corresponsabilidad y, por supuesto, sin ninguna duda, lealtad".