El aumento de ingresos en UCI por coronavirus se dobla con 138 casos nuevos y superando ya los 7.000

"Empieza a verse cierta bajada en la presión en los hospitales y las unidades de cuidados intensivos (UCI)". Esta es una de las esperanzadoras conclusiones que ha transmitido este martes la directora adjunta del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, María José Sierra, tras dar a conocer los datos de la pandemia causada por el nuevo coronavirus Covid-19, que en España ya ha contagiado a 140.051 personas y ha causado la muerte a 13.798.

De los 63.093 pacientes hospitalizados, 7.069 requieren en estos momentos de cuidados intensivos, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad. Esta cifra de camas de UCI ocupadas por casos de coronavirus supone un aumento de 138 respecto a este lunes. Además, este incremento casi dobla a la subida de 70 nuevos casos que se contabilizaron entre el domingo y el lunes.

El objetivo de no saturar las UCI "parece que lo vamos a conseguir" esta semana, según auguró a finales de la semana pasada el doctor Fernando Simón. Según un estudio matemático elaborado por la Universidad Politécnica de Valencia, el pico de ingresos en UCI se alcanzará este jueves nueve de abril.

Por comunidades, Cataluña sigue siendo la que más casos graves de Covid-19 atiende en camas de UCI. Este martes acumula ya 2.391, 115 nuevos ingresos en las últimas 24 horas. Un aumento que vuelve a dispararse comparado con los 27 nuevos casos contabilizados del domingo al lunes.

En la Comunidad de Madrid, la segunda comunidad más pacientes en la UCI según los datos facilitados este martes por el Gobierno, la tendencia es estable con 1.494 personas con Covid-19 en estado grave, es decir, 14 casos menos en comparación con el lunes. Si bien hay que recordar que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso es uno de los cinco gobiernos autonómicos que notifican al Ministerio los datos de prevalencia (los casos en el día de hoy) y no el total de los casos acumulados.

Andalucía y País Vasco son las comunidades que, por detrás de Cataluña y Madrid, más saturación presentan en las UCI, con 499 y 417 pacientes, respectivamente. El aumento ha sido mayor en Andalucía, donde el viernes pasado contaban con 338 ingresos en UCI, mientras que en el País Vasco se contabilizaban el pasado viernes con 363.

Repunte de casos

Sobre el ritmo de contagios, que ha crecido del tres al cuatro por ciento respecto a este lunes, la doctora Sierra asegura que "los datos de este martes no muestran que la curva no se aplana sino que se recogen los datos del fin de semana, que normalmente tardan un poco más en ser notificados" pero siguen la tendencia de los datos notificados durante los últimos días. Es, ha añadido, un "pequeño repunte normal de los martes y no tiene mayor importancia en este momento"