Un estudio fija el pico de ingresos en las UCI por coronavirus en el 9 de abril y el fin del confinamiento a partir de mayo

Un estudio elaborado por matemáticos de la Universidad Politécnica de Valencia fija el pico de pacientes graves por coronavirus ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en España en el nueve de abril. Para esa fecha, calculan, habrá unos 8.000 casos de UCI.

Según este modelo, el máximo de número de hospitalizados ya lo habríamos superado el 31 de marzo, a partir de cuando el incremento diario de nuevos casos comenzó a descender.

Respecto al pico de muertes, los matemáticos predicen que se alcanzará aproximadamente en julio, "para cuando casi ya no haya nuevos contagios", y lo cifran en unas 35.000. Unos de los investigadores, Rafael Villanueva, aclara que este cálculo hay que tomarlo con cautela y que, al contrastarlo con los médicos, estos creen que es "un poco alta". "Todavía hay aspectos de la enfermedad que no están claros y eso hace que el modelo sea muy sensible", subraya el profesor. Otros investigadores cifran en 20.000 las muertes que causará el nuevo coronavirus en España.

Según reza este nuevo informe elaborado por el grupo de investigación de matemáticas "Modelling Uncertainty Quantification" (MUNQU) del Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar de la UPV, "ya hemos superado el pico de infectados. Es mérito de todos nosotros, quedándonos en casa. Por otra parte, el pico de hospitalizados fue el 31 de marzo y el pico de pacientes en UCI se espera para el 9 de abril".

El número de infectados por Covid-19 en España alcanzará, según este modelo, las aproximadamente 550.000 personas. Mientras que las hospitalizaciones rozarían las 25.000.

Número de infectados y hospitalizados por coronavirus en España según los cálculos de la UPV. MUNQU UPV

¿Cuándo podremos salir de casa?

Sus cálculos dan respuesta también a una de las grandes incógnitas de esta pandemia: ¿cuándo terminará el confinamiento? Los matemáticos de la UPV plantean dos escenarios: "asumiremos en ambos que la salida es escalonada del 25% de las personas en cuarentena cada 7 días desde el 1 de mayo de 2020, esto es, el 1, 8, 15 y 22 de mayo".

En cuanto al escenario que llaman "desfavorable", los investigadores plantean que sea "debido a que las personas no mantienen su comportamiento de distanciamiento social o el buen tiempo no afecta a la propagación de la enfermedad". En cambio, en un escenario "favorable", consideran que "el buen tiempo y el mantenimiento del distanciamiento social, que suponemos que empieza el 15 de mayo, reduce la capacidad de contagio en 1/3".

En el caso desfavorable, prosigue el informe, hay un repunte importante de personas infectadas a partir del fin de la cuarentena. Mientras, en el caso favorable, la salida de la cuarentena apenas cambia la tendencia de bajada de infectados. Villanueva habla con cautela al otro lado del teléfono: "Esperemos que este verano podamos ir a la playa".