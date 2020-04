Carmena desmiente a un tuitero: "No estoy enferma y no he recibido ningún respirador. Debería darte vergüenza"

La exalcaldesa de Madrid, una de las ciudades más castigadas por el coronavirus en España, Manuela Carmena, ha asegurado que no está enferma de Covid-19 ni tampoco ha recibido un respirador en casa, tal y como había afirmado un tuitero, que compartió en la red social una imagen en la que se veía una furgoneta de una empresa de ventiladores pasando por una zona de chalets de la capital.

"Alvise, no te conozco y no sé qué motivos tienes para publicar esta calumnia. No estoy enferma y no he recibido ningún respirador. En estos momentos de preocupación y de esfuerzo colectivo de nuestro país por superar la pandemia, actitudes así no ayudan. Debería darte vergüenza", ha respondido la jueza al usuario Alvise Pérez de Twitter.

Alvise, no te conozco y no sé qué motivos tienes para publicar esta calumnia. No estoy enferma y no he recibido ningún respirador. En estos momentos de preocupación y de esfuerzo colectivo de nuestro país por superar la pandemia, actitudes así no ayudan. Debería darte vergüenza. https://t.co/On9hv7naFo — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) March 31, 2020

A pesar de la réplica de la exmandataria, el tuitero, que recibió tanto críticas por publicar información sin contrastar como apoyos de otros usuarios, volvió a responder a Manuela Carmena, a la que acusó de haber liberado etarras encarcelados por penas de asesinato durante su carrera judicial.

Hola @ManuelaCarmena



Yo sí la conozco; por excarcelar etarras en los 90 (¿recuerda liberar a Azcárate, con 4 asesinatos, porque padecía varices esofágicas?)



Si lo considera 'calumnia' ruego me denuncie

Ignoro sus motivos para tergiversarme



Basta de victimismo

Basta de mentiras https://t.co/kGRI273hcV — Alvise Pérez (@Alvisepf) March 31, 2020

Este martes por la noche, Carmena volvía a desmentir esta información en la Cadena Ser: "He sentido una pena tremenda" al ver esta información, a la que ha calificado de "calumnia". La furgoneta de la empresa de ventiladores, que reconoce que pasa por su calle, "no tiene nada que ver" con ella. "¿Cómo es posible mentir de esta manera? Es inaceptable", zanjó.