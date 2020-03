Garzón endurece las restricciones a la publicidad del juego y flexibiliza el reembolso de los servicios ya pagados

El Consejo de Ministros aprobó este martes dos paquetes de medidas impulsados por el Ministerio de Consumo que lidera Alberto Garzón: el primero para fortalecer las prohibiciones a la publicidad del juego online que se decretaron el pasado febrero, y el segundo para determinar qué ocurre con los bienes y servicios ya contratados que no se están pudiendo disfrutar por el confinamiento.

Este segundo bloque busca evitar, en la medida de lo posible, los reembolsos del precio pagado en un momento en el que las empresas afrontan fuertes pérdidas. Fuentes próximas al Ejecutivo explican que la idea de la norma es que los consumidores y los negocios lleguen a un acuerdo para disfrutar los servicios y productos ya sufragados una vez termine el estado de alarma. Estos servicios y productos se dividen en tres grupos: los combinados, los puntuales y los sostenidos. Y para cada uno de ellos se establecen diferentes normas.

Los bienes y servicios combinados son, por ejemplo, los viajes que se adquieren a través de una agencia, que es la que gestiona la reserva del transporte, el hotel o las excursiones. Para aquellas personas que reservaron un viaje en una agencia y no lo han podido disfrutar por el confinamiento, el decreto de Garzón establece que el negocio estará obligado a ofrecer al cliente un bono de una duración de un año por el mismo valor del viaje que se ha perdido. Si en ese año el usuario no ha podido disfrutarlo, podrá solicitar el reembolso de lo pagado.

En segundo lugar, los bienes y servicios puntuales son aquellos que el usuario adquiere una sola vez. Siguiendo con el ejemplo del viaje, si el consumidor reservara por separado el hotel, el transporte o las excursiones, cada producto se consideraría un servicio puntual. Y, en estos casos, la nueva norma establece un plazo de 60 días para que el proveedor ofrezca una alternativa para otras fechas por el mismo valor del servicio no disfrutado. Si al cliente no le interesa o no puede encontrar una fecha en la que viajar, a partir de esos 60 días podría solicitar el reembolso.

Y en tercer lugar, se entienden como servicios sostenidos aquellos por los que el usuario paga para utilizarlos durante un tiempo: los gimnasios con cuota mensual, las guarderías, las academias, etc. Cuando se haya pagado una cuota que el usuario no está pudiendo disfrutar, el negocio tendrá que intentar llegar a un acuerdo con el consumidor para resarcirle. Por ejemplo: si el usuario tenía pagado el gimnasio para tres meses y el confinamiento dura mes y medio, el gimnasio tendrá por ley que ofrecerle mes y medio gratis. Si al consumidor no le interesa la oferta, estará facultado para pedir la devolución del dinero.

Evitar que el encierro fomente la ludopatía

El segundo bloque de medidas del Ministerio de Consumo aprobadas por el Consejo de Ministros tienen que ver con la publicidad del juego online, que el departamento de Garzón reguló en febrero en un polémico decreto en el que se prohibían los anuncios de apuestas a través de internet salvo en los eventos deportivos que comenzasen a partir de las 20.00 horas.

El decreto aprobado este martes viene a endurecer esas medidas, habida cuenta de que fuentes de Consumo aseguran que, pese a que se han suspendido los eventos deportivos por la crisis del coronavirus, no se ha reducido el número de apuestas. Así, mientras dure el estado de alarma no se podrá emitir publicidad de juego online por ningún medio audiovisual a ninguna hora, salvo en la franja que va de la 1 a las 5 de la mañana. Sin excepciones.

Además, a las restricciones ya vigentes sobre los contenidos de este tipo de publicidad (no pueden aparecer famosos en ella, no se puede dar a entender que el juego es la solución a problemas económicos, está prohibido el jugador aparezca en una posición de superioridad moral con respecto a los que no juegan...) se les añade una nueva: mientras dure el estado de alarma, los anuncios de apuestas online no tendrán permitido hacer ninguna referencia al confinamiento. Es decir: se prohíben los mensajes que sugieran que apostar puede ser un entretenimiento durante la cuarentena.

Por último, también se incrementan las restricciones en relación a los bonos, las ofertas que muchas casas de apuestas online hacen para captar clientes. Si en el decreto aprobado en febrero se estableció que las empresas podían ofrecer un máximo de 100 euros a los usuarios para empezara a apostar, con las nuevas medidas se prohíben excepcionalmente estos bonos mientras dure el estado de alarma.