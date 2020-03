Estudiantes, ante las nuevas fechas de la EBAU por el coronavirus:"Cumplen lo que pedíamos pero hay que ser prudentes"

La Conferencia Sectorial de Educación acordó este miércoles una serie de medidas ante los efectos que la crisis sanitaria por el coronavirus está provocando en el sector educativo. La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) ha valorado positivamente las decisiones adoptadas pero plantea una serie de reclamaciones.

Una de las cuestiones aprobadas fue el nuevo calendario de la Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU). La conocida como Selectividad pasará a celebrarse entre el 22 de junio y el 10 de julio, un plazo que a Canae le parece adecuado.

¿Crees que debería endurecerse el confinamiento por el coronavirus, como piden algunos partidos políticos? Sí, evitar cualquier actividad social y labora es la única manera de reducir los contagios. No, el país debe seguir funcionando con actividades estratégicas para mantener la economía. Es una cuestión que deben decidir los expertos sanitarios y económicos.

"Desde el principio nuestra postura ha sido la de aplazarla en tiempos prudenciales, no la de suspenderla como proponen otras asociaciones estudiantiles y sindicatos. Creemos que el nuevo calendario cumple bastante bien lo que pedíamos pero hay que ser prudentes", señala a este diario su presidenta, Andrea Henry, en referencia a la incertidumbre que genera el Covid-19. "Confiamos en el criterio del ministerio, porque tiene más información que nosotros, pero aún no sabemos cuándo podremos volver a clase. Si dentro de una semana se ve que no es posible llegar a esas fechas habría que alargar los plazos", apostilla.

Sobre los cambios anunciados en el modelo y el contenido de los exámenes, criticados por algunos alumnos por el trastorno que les puede suponer cualquier modificación en ese sentido a tres meses vista, Canae espera que pasen por la flexibilidad. Su propuesta consiste en aumentar el número de opciones entre las que elegir en cada materia, actualmente limitado a dos. "No sabemos si se contempla la reducción del temario pero no lo vemos eficaz porque no todos los profesores llevan el mismo orden ni el mismo ritmo", agrega la joven.

Para la confederación, el hecho de que el curso escolar continúe según lo previsto y no se cierre en marzo no supone un problema mientras se puedan seguir los contenidos desde casa, algo que según denuncian no siempre está siendo posible. Canae lamenta que algunas plataformas no funcionan bien porque están colapsadas.

En esas circunstancias, Henry, que ve igualmente sensato suspender las pruebas de evaluación diagnóstica, reclama que ningún estudiante repita curso a causa de esta situación excepcional, salvo en ocasiones muy concretas, y que se tomen medidas para eliminar las desigualdades que puede producir la educación a distancia: "No son tan pocos los chavales que tienen complicado el acceso a las nuevas tecnologías y a internet y no pueden avanzar en igualdad de oportunidades".