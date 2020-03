La oposición, más lejos de Sánchez: le acusa de dar mítines "televisivos" y tratar a Madrid como "la apestada"

"Sánchez no ha dicho ni propuesto absolutamente nada que no se esté haciendo en Madrid. Así que no acepto que la señale como la apestada en su mitin televisivo". Se ha acabado la unidad de acción entre Gobierno y oposición, si es que alguna vez la hubo. Cuando el presidente anuncia que vienen "días peores" de los que ya ha habido en la crisis del coronavirus, el cisma entre el Ejecutivo y el Partido Popular es más evidente que nunca. "Es un discurso completamente vacío", expresaron fuentes de Génova a 20minutos tras la comparecencia del propio Sánchez.

Con un Pablo Casado muy presente -y crítico- en los últimos días, da la sensación de que la voz cantante la ha llevado y la lleva la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que incluso ha comentado que su Gobierno está tomando decisiones "por delante" en el tiempo que las adoptadas por Moncloa. Tanto ella como el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, habían dado muestras de respaldar los pasos dados por Sánchez. "Ya habrá tiempo de pedir responsabilidades", dijeron. En cambio, el tono se ha endurecido.

Es más, Casado ha optado por ser más neutro. "Sobre la comparecencia, sin comentarios". Y centró su mensaje en los trabajadores y en las necesidades sanitarias. "Solo pido que se garantice de inmediato la protección de los profesionales sanitarios que se juegan la vida para salvar a los demás, respiradores para poder salvar a los enfermos, y test masivos para prevenir urgentemente nuevos contagios", aseveró el presidente del PP.

En rueda de prensa, el líder del Ejecutivo ha rehuido de cualquier reproche a las comunidades autónomas, y lo dijo claramente, pero en el trasfondo quedó claro que no está satisfecho con la deriva de alguna de ellas, especialmente de Madrid, que ha exigido la dotación de "más material sanitario". Según el Gobierno central, el suministro está "asegurado" para unas fechas en las que lo que viene "es más duro". Sánchez, en ese contexto, se cansa de pedir unidad. Esa que hoy parece más quebrada que ayer.

"Pedro Sánchez muestra que no está a la altura de la España de los balcones", esgrimió el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, otra de las voces más duras con el Gobierno. "Se esfuerza criticando a las administraciones gobernadas por el PP y deja sin respuesta a los miles de sanitarios que reclaman mascarillas, respiradores y protección", sentenció.

"Los españoles no quieren mítines, piden soluciones ya"

"¿Qué ha aportado la intervención de Pedro Sánchez? Los españoles no quieren mítines, piden soluciones ya. Nuestros profesionales sanitarios requieren mascarillas, respiradores, material UCI... llevan días reclamando test masivos", sostuvo el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos. Desde Génova siguen reclamando medidas más firmes, y lamentan la tardía actuación del Gobierno que, según ellos, se está demostrando en los datos de afectados. Las cifras siguen subiendo e incluso algunas voces como la de Rafael Hernando han pedido la dimisión del portavoz de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón.

Ciudadanos no quiere bajar al barro contra el Gobierno

Tampoco Ciudadanos ha aprobado las últimas palabras de Pedro Sánchez. En cambio, la formación naranja ha descartado hacer cualquier reproche bajo la premisa de dar más importancia a la clave de la crisis: que todos los ciudadanos se queden en casa para frenar el brote de coronavirus. Inés Arrimadas, de hecho, sigue en la línea que ha mantenido desde el principio del estado de alarma. Pide medidas al Gobierno, pero deja la mano tendida para cualquier nuevo paso que se quiera dar desde Moncloa.

La palabra más repetida en las filas de Cs es "disgusto" o "decepción" con una comparecencia que también han considerado "vacía". Iba a hacer un comentario sobre lo que sea que ha hecho y dicho Pedro Sánchez pero por el respeto a lo que está pasando, y la responsabilidad que nos obliga a todos en estos momentos lo dejaré en un: por favor, no salgan de casa", expresó el eurodiputado Jordi Cañas.

Vox, por su parte, no sitúa el foco tanto en Sánchez como en Pablo Iglesias. Santiago Abascal ha celebrado la cacerolada que se produjo este sábado contra el vicepresidente del Gobierno, que se ha saltado en dos ocasiones la cuarentena (convive con Irene Montero, afectada por coronavirus). Pedro Sánchez, de hecho, también lo ha hecho, puesto que su esposa Begoña Gómez es otro de los positivos. Fernando Simón ha defendido es 'vulneración' asegurando que "se prevén excepciones". Lo que queda claro es que la unidad de acción parece una quimera. Y queda mucho por hacer.