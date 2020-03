La Policía avisa a quien quiera desafiar el confinamiento este fin de semana: "Vigilamos por tierra, mar y aire"

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se van a mostrar más inflexibles con los incumplimientos que se están produciendo por parte de algunos ciudadanos en relación al estado de alarma decretado por el Gobierno por el coronavirus. Muchos salen a realizar ejercicio, van en grupo a comprar alimentos o intentan salir de su municipio hacia su segunda residencia.

"Tenemos vigilancia por tierra, mar y aire", ha advertido este viernes José Ángel González, Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, en la comparecencia diara para hacer balance de la situación por la crisis epidémica del coronavirus en nuestro país.

González ha mostrado su preocupación por el aumento de detenciones a personas que siguen saltándose las restricciones del estado de alarma. Si bien ha matizado que es un número bajo, 54 en las últimas 24 horas, ha lamentado que sigue una tendencia al alza. Además, ha informado sobre la detención de un grupo número de jóvenes que se congregó este jueves para hacer una fiesta en un lugar inhóspito.

Por su parte, Laurentino Ceña, Director Operativo de la Guardia Civil, ha resaltado la "insolidaridad" de esas personas que se saltan las restricciones y ha dicho que se han producido 20 detenciones por resistencia a la autoridad,

Este fin de semana no cambia las restricciones vinculadas al estado de alarma por el coronavirus: no se podrá salir de casa salvo para comprar alimentos, desplazarse al centro de salud, farmacia, al banco o trabajo, tirar la basura por higiene o sacar al perro el mínimo tiempo posible. ¿Podemos ir al pueblo y cumplir allí el confinamiento? No, no se permiten los desplazamientos y, si alguien sucumbe a la tentación, los múltiples controles policiales y las sanciones tipificadas le convencerán del error.

El coronavirus en España no da tregua y ha causado ya más de 1.000 muertes y 20.000 contagios, y aún no hemos llegado al pico de la curva, por lo que la responsabilidad individual es más importante que nunca.